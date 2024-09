Xavier Castañeda établit le nouveau record offensif de la présaison, la JL Bourg s’offre le Trophée du Golfe

Novice à Vannes, la JL Bourg n’a pas traversé la France pour rien ce week-end. En dominant successivement Le Mans (89-66) et Nanterre (91-78), l’équipe de Frédéric Fauthoux a inscrit son nom au palmarès du Trophée du Golfe. Élu MVP du tournoi, Xavier Castañeda (1,84 m, 24 ans) a écrit ses premières lettres de noblesse en France.

Discret face au MSB avec 10 points à 3/9, 5 rebonds et 3 passes décisives, l’ancien arrière de Lavrio a explosé les compteurs en finale : 31 points à 9/12, dont 5/7 à 3-points, 2 rebonds et 4 passes décisives en seulement 24 minutes de jeu ! « Il a énormément de talent », ne pouvait que constater l’entraîneur vaincu, Philippe Da Silva, interrogé par Le Télégramme. « Il a cette capacité à prendre le match en main. C’est un joueur qui sera à suivre cette saison. »

« On a pris du plaisir et je suis content de la manière dont on a joué », a réagi Castañeda. « On s’est bien battu. Il faut maintenant continuer sur une trajectoire positive. Mes 31 points ? Je donne crédit à mon équipe. Ils m’ont mis dans d’excellentes positions à chaque fois. » Assez pour battre le record offensif de la présaison, établi quelques… heures plus tôt sur le même parquet par Tray Buchanan lors de la petite finale contre Cholet (82-76). Complètement aphone la veille face à la JL (3 points à 1/8), le MVP de Pro B a superbement réagi (30 points à 9/14 en 30 minutes).