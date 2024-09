Bourg – Nanterre en finale au Trophée du Golfe, Dijon et Limoges engrangent leur première victoire : les enseignements des matchs de préparation du 31 août

Une finale Bourg – Nanterre à Vannes

Vainqueur du Trophée du Golfe 2023, Le Mans ne récidivera pas. Le MSB a été battu en ouverture hier à Vannes par la JL Bourg, et assez largement (66-89). Invitée par le tournoi breton pour la première fois, la Jeu a fait l’écart dans le dernier quart-temps, avec un grand Mehdy Ngouama (17 points à 5/6 et 4 passes décisives). Les hommes de Frédéric Fauthoux affronteront Nanterre en finale ce dimanche après-midi : les Franciliens ont fini par prendre le dessus sur Cholet (92-86), avec la preuve que Frank Jackson était peut-être effectivement une bonne pioche (23 points à 7/12, 3 rebonds et 2 passes décisives).

Les stats de la rencontre 👇 pic.twitter.com/F9rDSBdGyv — Cholet Basket (@CB_officiel) August 31, 2024

Dijon et Roanne brillent dans la Drôme

Après la victoire inaugurale de Nancy contre Hyères-Toulon (74-68), le tournoi de Saint-Paul-Trois-Châteaux a continué avec les succès de Dijon et Roanne. La JDA s’est offert un derby bourguignon délocalisé contre l’Élan Chalon (79-67), avec 17 unités de Christian Sengfelder, tandis que la Chorale a largement dominé Fos-Provence (88-64). Le week-end drômois continue ce dimanche avec trois matchs : Dijon – Nancy, Chalon – Roanne et Hyères-Toulon – Fos.

📈 Les statistiques de cette victoire. A noter l’inversion des stats de Harvey Gauthier et Serigne Diakhate pic.twitter.com/t8MuIueTtT — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) August 31, 2024

Limoges, une revanche incomplète face à Boulazac

Battu par Boulazac la semaine dernière (71-82), le CSP a cette fois pris le dessus sur Boulazac à Pau (68-55). Mais le match a dû être arrêté au bout de 35 minutes, afin d’éviter toutes blessures, puisque le parquet était devenu trop glissant.

La feuille de match pic.twitter.com/tlXTG8HIqa — Limoges CSP (@limogescsp) August 31, 2024

Nantes « perd les pédales »

Après avoir marqué 52 points contre Blois vendredi, Nantes a fait pire samedi face à Orléans, un autre gros bras de Pro B. Le NBH s’est incliné 44-76 contre l’OLB. « On a réagi dans le désordre », regrettait le coach Laurent Pluvy au micro d’Ouest France. « Actuellement, nous ne sommes pas en capacité de répondre à une telle énergie. Là, nous perdons les pédales. Si cela peut nous faire prendre conscience que nous avons d’énormes efforts à faire, ce sera bénéfique pour la saison. Nous avons été malmenés sur ces deux journées. » Parallèlement, Blois a fini par étouffer Chartres (69-60), avec le premier gros match de Flo Thamba : 18 points et 11 rebonds.

Les stats de la rencontre ⬇️ pic.twitter.com/3SurJqnIRW — OrléansLoiretBasket (@OLB45) August 31, 2024

Et ailleurs…

Ambitieux annoncé, le SCABB a passé 106 points à Aix-Maurienne (106-89), après en avoir infligé 112 à Genève. Avec 21 unités, Arthur Bruyas termine meilleur marqueur. « On démarre fort, mais on connaît ensuite quelques trous d’air logiques en raison des nombreuses rotations et de notre degré de préparation », analysait Maxime Nelaton au micro du Progrès. « Mais, en deuxième mi-temps, on a réussi à remettre l’énergie indispensable à notre style de jeu et on signe un quatrième quart-temps vraiment intéressant. Cela doit clairement être notre temps fort, celui où on montre qu’on peut finir plus fort que notre adversaire ».

Parti disputer un tournoi en Belgique, Champagne Basket n’a pas fait le poids face au Brussels Basket. Battu 61-76, le club marnais devra se contenter de la petite finale à Woluwe-Saint-Lambert face à Mons-Hainaut.

Enfin, aucun problème pour Vichy, et Lucas Dufeal (18 points à 8/11, 7 rebonds et 2 passes décisives), face à un pensionnaire de NM1, Saint-Vallier (75-53). Idem pour Denain face à Berck (78-64).