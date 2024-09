Un derby Bourg – ASVEL en finale de l’Ain Star Game

Il y avait comme un air de rentrée des classes à Bourg-en-Bresse. Des sourires partout, des accolades, des retrouvailles entre anciens camarades : Frank Jackson, Paul Lacombe, Joel Ayayi, Savo Vucevic, tous heureux de revoir quelques visages connus dans les camps d’en face.

« Beaucoup de choses encourageantes » pour l’ASVEL

Mais un rendez-vous de présaison, c’est aussi l’occasion de se jauger face à quelques rivaux. Or, pour sa première confrontation avec une Betclic ÉLITE, après les oppositions relatives proposées par LyonSO et Fribourg, l’ASVEL a pu laisser entrevoir quelques belles promesses, dominant largement Nanterre (84-65) avec un 15-0 en première mi-temps. Parfaitement alimenté par ses meneurs, Théo Maledon et Nando De Colo en tête, Neal Sako a signé une grande prestation (17 points à 8/10 et 9 rebonds). « On a très bien joué sur 32-33 minutes, ce qui montre qu’on a encore une marge de progression avant de débuter la saison », se réjouit Maledon. « Il y a beaucoup de choses encourageantes, notamment défensivement, surtout face à une équipe au potentiel offensif aussi fort que Nanterre. C’est positif pour la suite. »

Première victorieuse pour la Jeu à domicile

Après, on a évoqué les sourires. Mais ça, c’était en avant-match… Car la rencontre entre la JL Bourg et l’Élan Chalon a été surprenamment tendue pour un match censé être amical, avec en poil d’orgue l’expulsion sévère de Lionel Gaudoux, sur une faute disqualifiante, quelques instants après avoir pris une première technique pour avoir râlé auprès du corps arbitral après une… technique infligée à Jamel Morris. Évitable, des deux côtés, en préparation… Et d’un point de vue basket, après un début (37-42, 21e minute) sur les ailes de Zeljko Sakic, arrivé seulement mercredi et qui a démontré tous ses fondamentaux avec un entraînement dans les jambes (16 points à 5/6, 2 rebonds et 2 passes décisives), l’Élan s’est délité en deuxième mi-temps face à une équipe burgienne qui avait à cœur de montrer un joli visage pour sa première à domicile, ou du moins mieux qu’en première période où ce fut extrêmement poussif. Or, c’est dans le troisième quart-temps que la JL a fini par décrocher les Bourguignons sur un 26-12 (87-75, score final). « On essaye d’user les équipes, ça a pris plus de temps que sur les premiers matchs, mais on savait qu’en continuant de jouer physique et dur, ils allaient craquer », relate Joël Ayayi. Avec 17 points, Adrian Nelson a terminé meilleur marqueur.