L’AS Monaco officialise le retour de Jordan Loyd

Comme annoncé, Jordan Loyd est de retour à l’AS Monaco. Le club de la Principauté a communiqué sur sa signature en début d’après-midi ce samedi 12 octobre. Ainsi, le meneur de jeu s’engage bien jusqu’en 2026 avec la Roca Team.

MVP des finales LNB 2023, Jordan Loyd avait passé les deux dernières saisons à l’ASM avant de s’engager au Maccabi Tel-Aviv cet été. Craignant pour « sa sécurité et celle de sa famille », le natif de Chicago a préféré quitter le club israélien

La réaction de Jordan Loyd après sa signature à Monaco :

« Évidemment j’ai eu d’innombrables souvenirs à Monaco. Ma fille est née ici, j’ai des frères pour la vie au sein de l’équipe… Revenir ici est vraiment spécial. Pour moi, c’était une évidence, je suis très reconnaissant d’avoir cette opportunité. Les fans monégasques ont toujours été proches de mon cœur, ils m’ont donné tellement d’amour à moi et ma famille. J’ai eu beaucoup de messages, j’en suis très heureux. Maintenant, mon objectif est de m’inclure au mieux dans ce collectif, en faisant ce que je sais faire pour emmener l’équipe le plus loin possible et aller chercher le titre en EuroLeague. »