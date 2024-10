Jordan Loyd justifie son départ du Maccabi Tel-Aviv : « L’insécurité était devenue trop importante pour ma famille et moi »

Plutôt bon mercredi contre l’AS Monaco (16 points à 6/12 et 4 rebonds en 29 minutes), Jordan Loyd (1,93 m, 31 ans) a vécu l’un des transferts les plus faciles, logistiquement parlant, de l’histoire du basket européen. Le club de la Principauté ne l’a pas encore confirmé mais l’arrière américain va bien renforcer la Roca Team pour les deux prochaines saisons. Il était encore sur le territoire monégasque lorsque le Maccabi Tel-Aviv a officialisé son départ, en toute fin de soirée.

Recrue star du club israélien, joueur le mieux payé de l’effectif d’Oded Kattash, le natif de Chicago a bien évidemment dû se justifier d’une décision qui passe mal auprès de certains supporters de Tel-Aviv. Loyd a invoqué des raisons de sécurité, lui qui aurait été mis sous pression par sa famille pour quitter le Maccabi.

« Être contraint de quitter le club où mon cœur voulait être est l’une des choses les plus difficiles que j’ai eu à faire dans ma carrière. [En quelques semaines au Maccabi], j’ai lié des liens tellement forts avec tous mes coéquipiers, mes entraîneurs et tout le staff technique. J’ai adoré être à vos côtés et l’ambiance que vous créez au sein du club. Merci de m’avoir accepté.

Aux supporters du Maccabi, vous m’avez montré tellement d’amour en seulement quelques mois, et je ne pourrais pas être plus reconnaissant. Lorsque j’ai signé ici cet été, je suis allé à l’encontre de la plupart des inquiétudes de ma famille en raison de mon désir ardent de jouer pour ce club et les gens d’ici. Avec les informations que j’ai reçues, j’ai pris un risque et j’ai laissé ma famille derrière moi en pensant que la situation était en cours d’apaisement. C’était un vœu pieux, mais j’espérais que cela se terminerait et que nous pourrions nous retrouver plus tard à Tel Aviv. Il semble que la situation se soit aggravée, et après l’attaque historique du début du mois dont j’ai été témoin en personne (environ 180 missiles tirés par l’Iran en direction du territoire israélien le 2 octobre, ndlr), l’insécurité était tout simplement trop grande pour ma famille et moi.