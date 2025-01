L’AS Monaco passe sa frustration sur Nancy : 117 points marqués à l’arrivée

Au contraire du Paris Basketball, la semaine d’EuroLeague de l’AS Monaco a été pleine de frustration. Après un come-back avorté à Munich et une défaite après prolongation chez l’Étoile Rouge, le club de la Principauté a cependant réussi à assurer le minimum ce dimanche 19 janvier : une victoire 117 à 96 contre le SLUC Nancy.

Nouveau record de points sur un match cette saison

Contrairement au Paris Basketball qui a assommé quasiment d’entrée de jeu La Rochelle, l’AS Monaco a elle pris la mesure progressivement de Nancy. Avec l’entièreté du collectif concerné, même Juhann Begarin (18 points en 22 minutes), la Roca Team a logiquement enchaîné les points face à la pire défense du championnat (88,6 points encaissés par match).

Forte d’une très belle adresse extérieure (21/39 à 3-points), à l’image de l’improbable tir de Matthew Strazel au-delà du milieu de terrain, l’ASM a logiquement fait gonfler son écart tout du long. Atteignant jusqu’à 27 points d’avance, l’équipe de Vassilis Spanoulis s’est finalement imposée en marquant 117 points, soit la nouvelle meilleure marque d’une formation cette saison.

Nancy n’y arrive pas défensivement

Et l’AS Monaco va également donner la réputation au SLUC Nancy d’être l’équipe contre laquelle il est le plus aisé d’établir le record de points marqués de la saison. Le club lorrain était déjà la victime du précédent record, en ayant encaissé 115 points lors de sa venue à l’Adidas Arena début novembre. Même si Clément Frisch (23 points à 7/10 aux tirs) et Caleb Walker (20 points à 6/9) ont confirmé leurs excellentes formes du moment, le problème est avant tout défensif pour la formation de Sylvain Lautié, qui peine dans ce secteur depuis le début de l’exercice 2024-2025.