L’AS Monaco se venge sur Vitoria

Ces dernières années, la Fernando-Bueso Arena est devenue une safe place pour l’AS Monaco. Il y a deux ans, la Roca Team y avait livré une merveille de match collectif après la suspension de Mike James (93-102). La saison dernière, Jaron Blossomgame avait surgi à 2,5 secondes du buzzer final pour délivrer l’ASM d’une énorme claquette dunk (75-77). Et cette fois, l’équipe de Sasa Obradovic est venue panser ses plaies de son horrible prestation de mardi face à l’Étoile Rouge, l’emportant 87-75. Même si le technicien serbe, furieux il y a deux jours, n’avait pas tout à fait oublié le déshonneur vécu face à son club de cœur. « Oui, c’était important de gagner à l’extérieur, mais il faut surtout gagner à la maison. Peut-être que la défaite contre l’Étoile Rouge nous fera mal à la fin », soufflait-il encore quelques instants après le buzzer final, malgré la sixième victoire de la saison en poche.

« Une bonne leçon »

Visiblement, les Monégasques avaient des choses à prouver, ou à se faire pardonner. Deux jours après la bouillie de basket livrée à Gaston-Médecin, les coéquipiers du MVP Mike James (16 points à 5/13, 6 rebonds et 7 passes décisives) ont livré une entame tonitruante, certainement leur meilleure de la saison. À la 14e minute, Baskonia était déjà complètement KO, dans les cordes à -25 (13-38). L’écart a même grimpé jusqu’à -27 (18-45, 18e minute). Pour ce faire, la Roca Team a notamment retrouvé une intensité défensive aux abonnés absents mardi, étouffant complètement le scoreur Markus Howard (0 point à 0/6).

Évidemment, si tout était facile avec une telle équipe, autant soumise à des sautes d’humeur, cela se saurait… Et l’ASM s’est inévitablement déconcentrée dans le troisième quart-temps, laissant Timothé Luwawu-Cabarrot (9 points à 4/9 et 6 balles perdues) et les Basques revenir jusqu’à -5 (55-60, 30e minute), portés par l’énorme performance de Donta Hall (22 d’évaluation), particulièrement motivé face à ses anciens coéquipiers. « On a démarré tellement fort qu’on s’est trop relâché dans le troisième quart-temps », admet Mike James. « Mais c’est une bonne leçon car on est toujours en train de se construire. » Et de fait, les Monégasques ont su préserver l’essentiel dans le dernier acte, l’emportant avec autorité (87-75). Leur semaine européenne ne sera pas un triomphe absolu mais au moins, elle n’est pas ratée. Et ça, si l’on remonte à mardi soir, ce n’était franchement pas gagné…