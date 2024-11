L’ASVEL et Tarbes en playoffs, c’est validé ; Miyem de retour, Aïnhoa Risacher enchaîne

En s’imposant ce mercredi 20 novembre pour la cinquième journée d’EuroCup, l’ASVEL Féminin et Tarbes ont validé leur présence en playoffs d’EuroCup, rejoignant ainsi Lattes-Montpellier dans les équipes françaises déjà assurées d’avancer au tour suivant.

Aïnhoa Risacher en double-double

Sur le parquet du club tchèque de Chomutov, l’ASVEL Féminin s’est amusée (49-87). Comme Dominique Malonga (12 points à 5/12 aux tirs et 14 rebonds en moins de 19 minutes), Ainhoa Risacher (1,85 m, 17 ans) a également terminé en double-double (10 points à 3/9, 12 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions en 27 minutes). Titulaire, la petite sœur de Zaccharie Risacher a même terminé avec la meilleure évaluation (21) de la rencontre. A leurs côtés, Téa Cléante (1,76 m, 18 ans) a ajouté 12 points à 4/9 et 5 passes décisives en 22 minutes.

De son côté, Tarbes n’a fait qu’une bouchée de Szekszard (86-53) avec encore une excellente Murjanatu Musa (20 points 9/11 et 16 rebonds pour 33 d’évaluation en 24 minutes). A ses côtés à l’intérieur, Endy Miyem (1,88 m, 36 ans) a disputé son premier match de la saison. En 15 minutes, l’ancienne internationale française a cumulé 6 points à 2/7, 1 rebond et 2 passes décisives pour terminer à 5 d’évaluation.

Les jeunes Françaises ont bien brillé ce mercredi en EuroCup puisque Nell Angloma (1,80 m, 18 ans) a inscrit 22 points à 10/14 aux tirs lors de la large victoire de Lattes-Montpellier chez les Caledonia Gladiators (50-91). Le BLMA menait 30 à 4 après un quart-temps. Comme les Gazelles, Angers était déjà qualifié pour le tour suivant. Mais cela n’a pas empêché l’UFAB 49 de l’emporter 77-55 face au Panathinaïkos Athènes ce mercredi soir, avec 18 points de la jeune Marine Dursus (1,76 m, 19 ans). La mauvaise nouvelle pour Angers est la blessure à la jambe de Joy Adams, qui n’a pas joué la deuxième mi-temps en prévision de la rencontre de LFB du week-end contre Charnay.

Charnay, justement, abandonne l’espoir de finir premier du groupe E puisque le CBBS a perdu face à Sopron à domicile (53-71). Privée de Shakayla Thomas (1,82 m, 28 ans), l’équipe de Stéphane Leite était dans le coup jusqu’à la fin du troisième quart-temps avant d’encaisser un 25 à 1 sur l’ultime période.