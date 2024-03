Lattes-Montpellier valide sa place en playoffs en s’imposant chez les Flammes Carolo

Une semaine avant son match à l’Arena de Montpellier contre Tarbes, Lattes-Montpellier s’est mis en confiance en s’imposant 79 à 70 chez les Flammes Carolo pour le dernier match de la 19e journée de LFB.

Les Gazelles avaient mal débuté à Charleville-Mézieres (25-18, 10′) et ont compté jusqu’à 10 points de retard lors du deuxième quart-temps. Mais finalement, elles sont retournées aux vestiaires en étant devant au score après une grosse réaction (39-40). Malgré les 23 points de Sara Chevaugeon, le BLMA a continué à faire l’écart pour aller chercher sa 11e victoire de la saison, écartant au passage les Ardennaises du Top 8 (7 victoires et 12 défaites).

Le BLMA en playoffs, c’est fait

Avec quatre victoires d’avance à trois journées de la fin, Lattes-Montpellier est désormais sur de prendre part aux playoffs LFB 2024. C’est une grosse réussite alors que l’équipe de Valéry Demory n’a joué qu’avec six professionnelles aptes ce dimanche (Bernies, Touré, Rabot, Alston, Naigre et Jenkins). Au classement, elles reviennent également à hauteur de l’ASVEL Féminin (11 victoires et 8 défaites, 4e) qui s’est lourdement incliné face à Villeneuve d’Ascq.