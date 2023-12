Laurent Vila (Cholet) : « Je sais qu’on peut faire beaucoup mieux »

Cholet est désormais douzième de Betclic ÉLITE avec 6 victoires et 9 défaites. Samedi 9 décembre à domicile, les Maugeois ont enregistré leur septième défaite de suite en championnat, face à la JL Bourg (78-88).

Contre la JL Bourg, l’équipe de Laurent Vila a été largement distancé lors du deuxième quart-temps (10-29), la faute à une défense trop permissive (57 points encaissés avant la pause). Certes les locaux sont revenus dans le troisième quart-temps, remporté 24 à 11, mais ils sont partis de trop loin.

« Même en jouant moins bien qu’eux, on était sur le début du match assez proche (24-28, 10′), même si je ne suis pas content de notre défense, de notre implication au rebond et de l’agressivité sur cette première mi-temps, a commenté le coach Laurent Vila. Mais clairement, non seulement on n’est pas bon en attaque et en plus on concède encore des points défensivement. C’est vraiment une mauvaise première mi-temps par rapport à ce duel. Ça a conditionné forcément le résultat. Après on revient avec de nouvelles intentions et on s’accroche, on récupère 13 points sur le troisième quart-temps mais après on n’a jamais réussi vraiment à revenir sous la barre des 5 points. Ils ont toujours trouvé des solutions avec un tir à 3-points, un stop défensif, une contre-attaque… C’est dommage parce qu’on avait changé l’état d’esprit, changé l’énergie et ce quatrième quart-temps on aurait pu faire un petit peu mieux encore. Malgré tout ils ont continué à maîtriser le jeu. »