Risacher, Salaün ou Ajinça finira meilleur jeune de la saison 2023-2024

Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), Tidjane Salaun (2,05 m, 18 ans) ou Melvin Ajinca (2,02 m, 19 ans) sont les trois joueurs nominés pour être élu meilleur jeune de la saison 2023-2024 de Betclic ÉLITE.

Les trois joueurs de 20 ans et moins, tous attendus à la Draft NBA 2024, ont un impact important dans les saisons de la JL Bourg (4e), Saint-Quentin (7e) et Cholet (8e). Eu égard du classement, sa défense et même de l’impact statistique, Zaccharie Risacher reste le favori.