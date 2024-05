« On a fait une grande saison » – Sasa Obradovic après l’élimination de Monaco contre Fenerbahçe

Sasa Obradovic (entraîneur de l’AS Monaco) : « Cela s’est joué sur plein de petites choses. Je ne peux pas critiquer mes joueurs. Le match a été très exigeant d’un point de vue physique. On a joué jusqu’à la fin, mais un Match 5 est toujours une loterie, même avec l’avantage du terrain. On peut toujours parler de certaines décisions plus intelligentes que nous aurions pu prendre. oNus avons manqué plusieurs petites choses, offensivement et défensivement. Ils ont aussi marqué de gros tirs, comme Nick Calathes qui a probablement mis les deux shoots les plus importants. On a eu certaines situations pour plier le match mais la vie continue. On peut regarder dans le rétroviseur et se dire que nous avons fait une grande saison. Il nous manque juste un tampon (un titre, ndlr), ce qui est peut-être le plus crucial. Nous avons fait une bonne promotion du basket ici à Monaco, en France. Les émotions sont un peu amères mais il faut garder la tête haute et vivre avec ça. Mes joueurs se sont battus jusqu’au bout. C’est ce que tu veux quand tu es coach. Les erreurs, les pertes de balles, cela fait partie du jeu. Tu progresses avec. Je pense que les gars vont apprendre de cela. Maintenant, il faut se tourner vers un autre objectif et aller défendre notre titre en fond à France.

(Sur la fin de match) « Oui, provoquer des lancers francs est la logique en fin de match mais c’est simple à dire maintenant, tout le monde a l’air plus intelligent après un match. Mais pendant le match, c’est difficile de prendre la meilleure décision. Mon regret pourrait plutôt être défensif : on aurait pu faire un break en gérant mieux les box-outs (rebonds défensifs) dans le dernier quart-temps.



(À propos des tirs décisifs de Nick Calathes) « Sur le premier tir, tu peux prendre le risque de le laisser tirer. Mais sur le 2e, il faut contester. »