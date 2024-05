Sami Pissis va jouer à New Hampshire

Sami Pissis, qui sort d’une belle saison au Chipola Junior College, a décidé de rejoindre l’Université du New Hampshire, afin de retrouver la NCAA.



L’arrière parisien avait déjà évolué en NCAA, à la Southeastern Louisiana University, en 2022-2023. Cet ancien U15 de Levallois tournait alors à 6,7 points à 41,3% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 1,4 passe décisive en 17 minutes. Depuis, il a préféré faire un saut en JuCo pour avoir un rôle majeur et trouver un nouveau programme NCAA. Le frère de Mehdi Pissis cumulait 12,1 points à 42,1%, 3,7 rebonds et 4,9 passes décisives chez le vainqueur de la FCSAA/Region VIII.

Auparavant joueur du Trinity Christian School au lycée et de divers programmes AAU au sein desquels il a côtoyé de futurs joueurs NBA, Sami Pissis espère s’imposer chez les New Hampshire Wildcats, qui font partie de l’America East Conference.

🇫🇷 Sami Pissis has announced his commitment to New Hampshire

6-ft-3 point guard with 2 to play. Feisty and crafty three-level scorer getting back to the D1 ranks after avg 12.1 PPG, 3.7 RPG, 4.9 APG, 1.8 SPG in JUCO for Chipola.pic.twitter.com/s9Podqx6Gz

— CBB Europe (@CBB_Europe) May 8, 2024