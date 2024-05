T.J. Shorts, Mike James et Nadir Hifi nominés pour le trophée de MVP de la saison

T.J. Shorts (1,75 m, 26 ans), Nadir Hifi (1,85 m, 21 ans) et Mike James (1,85 m, 33 ans) sont les trois joueurs nominés pour le titre de MVP de la saison de Betclic ÉLITE. Le suspense est limité pour ce trophée qui devrait revenir à T.J. Shorts.

Le meneur du Paris Basketball, deuxième du championnat, est le meilleur marqueur (16,1 points) et deuxième passeur (6,7 passes décisives) de Betclic ÉLITE ce qui lui permet d’être n°2 à l’évaluation moyenne (18,6) en moins de 26 minutes chez le deuxième du championnat. Son coéquipier Nadir Hifi (15,7 points) fait partie du Top 3 ainsi que Mike James, le meneur de l’AS Monaco. S’il pourrait être MVP de la saison d’EuroLeague, le leader de la Roca Team a moins besoin d’être performant en Betclic ELITE (13,6 points, 3,2 rebonds et 3,5 passes décisives pour 12,4 d’évaluation en 23 minutes). Elie Okobo aurait peut-être pu prendre sa place (13,3 points, 2,7 rebonds et 4,7 passes décisives pour 14,4 d’évaluation en 23 minutes).

Quoi qu’il en soit, T.J. Shorts devrait être l’homme titré cette saison, lui qui collectionne les trophées de MVP depuis deux ans.