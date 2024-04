La razzia complète de T.J. Shorts, élu MVP de la finale de l’EuroCup !

Où T.J. Shorts s’arrêtera-t-il ? Le meneur du Paris Basketball, après avoir remporté le MVP de la saison régulière d’EuroCup, a également emporté celui de la finale après la victoire de Paris face à la JL Bourg.

Déjà le 3e titre de MVP de la saison pour T.J. Shorts

Comme depuis le début de la saison, T.J. Shorts a guidé son équipe dans la série remporté 2 à 0 par le club parisien. Après avoir terminé meilleur marqueur à l’Adidas Arena lors de la première manche, l’Américain a récidivé ce vendredi à Ékinox avec 22 unités.

Le numéro 0 parisien, un chiffre référence à l’absence d’offres universitaires à sa sortie du lycée, pourrait désormais changer pour indiquer le nombre de récompenses individuelles de MVP que l’intéressé a déjà remporté. Et en même temps, pourquoi faire, tant il faudrait changer cette numérotation plusieurs fois au cours d’une même saison. Car oui, les titres de MVP, T.J. Shorts ne va bientôt plus les compter. Après avoir remporté les deux titres de MVP de la BCL en 2023, celui de la saison et du Final Four, le Californien a récidivé en EuroCup cette saison ! Il s’agit (déjà) de sa 3e distinction individuelle cette saison, après avoir remporté celle de la Leaders Cup 2024, le premier titre de l’histoire du club parisien en février dernier. Désormais, grâce à son MVP T.J. Shorts, c’est à l’échelon européen que le club de la capitale a ouvert son compteur.