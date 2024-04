T.J. Shorts nommé MVP de la saison d’EuroCup 2023-2024

T.J. Shorts a été élu* MVP de la saison 2023-2024 de l’EuroCup. Leader du Paris Basketball, en lice pour la finale de l’EuroCup après une formidable saison (20 victoires et 1 défaites), le meneur étasunien tourne à 18 points (à 55,6% de réussite à 2-points), 3,3 rebonds, 7,5 passes décisives et 2 interception pour 23,4 d’évaluation dans la compétition.

Arrivé en EuroCup et à Paris en tant que MVP en titre de la BCL et de la BBL avec Bonn, T.J. Shorts s’est de suite acclimaté à l’EuroCup. Journée après journée, il a permis à son équipe d’être compétitive. Le Californien a encore haussé son niveau de jeu sur les playoffs. Lors du match 1 de la finale contre Londres, l’ancien Aggie de l’UC Davis (NCAA) a marqué 23 points à 10/14 aux tirs, capté 6 rebonds, délivré 7 passes, dérobé 3 ballons pour finir à 33 d’évaluation. Auparavant, il avait déjà atteint les 37, 34 et 32 d’évaluation au cours de la saison régulière. Autrement, il a battu le record de passes décisives (158) sur une saison d’EuroCup.

T.J. Shorts succède à Jerian Grant du Turk Telekom Ankara. Son coach Tuomas Iisalo, qu’il a suivi de Bonn à Paris, a lui été nommé coach de la saison 2023-2024 d’EuroCup.

*Les votants sont les coaches, capitaines, fans et médias.



TJ Shorts is the EuroCup 2023/24 MVP 🏅

In his first season in the competition, Shorts has led @ParisBasketball to record-setting numbers, as well as a 20-1 record entering the EuroCup Finals.

Congratulations @TjShorts5 on a one-of-a-kind season 👏 pic.twitter.com/5UqBOof7tw

— BKT EuroCup (@EuroCup) April 9, 2024