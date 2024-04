Isiaha Mike et T.J. Shorts dans le cinq de la saison d’EuroCup

Isiaha Mike (Bourg) et T.J. Shorts (Paris) font partie du cinq idéal de la saison 2023-2024 d’EuroCup. C’est une juste récompense au terme d’une saison collective et individuelle parfaite pour les deux joueurs, qui s’affronteront en finale à partir de ce mardi 9 avril.

Isiaha Mike tourne cette saison, à 12,8 points, 4,2 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,6 interception pour 14 d’évaluation en 22 matches. L’ailier-fort canadien a réalisé son meilleur match de la saison contre Cluj-Napoca (28 points et 8 rebonds pour 31 d’évaluation). Quant au probable MVP de la saison, T.J. Shorts, il tourne à 18 points (à 55% de réussite à 2-points), 3,3 rebonds, 7,5 passes décisives et 2 interception pour 23,4 d’évaluation. En demi-finales, au match 1, contre Londres, le meneur de Paris a réalisé son meilleur match cette saison. Il a marqué 23 points à 10/14 aux tirs, capté 6 rebonds, délivré 7 passes, dérobé 3 ballons pour finir à 33 d’évaluation.

Isiaha Mike et T.J. Shorts sont accompagnés par Trevion Williams. L’intérieur d’Ulm a tourné en double-double de moyenne cette saison (14,8 points à 62% à 2-points et 10,8 rebonds). Il est meilleur rebondeur de la saison d’EuroCup. Il a réalisé 12 double-double en 18 matchs. Les Londoniens Gabe Olaseni et Matt Morgan complètent le cinq de la saison d’EuroCup. L’ancien intérieur d’Orléans a tourné à 15,5 points (64% à 2-points) et 7,4 rebonds pour 20,1 d’évaluation chez le demi-finaliste de la compétition. Quant à l’ancien Manceau Matt Morgan, il a compilé 16,5 points (61% à 2-points) et 3,9 passes décisives pour 18 d’évaluation.