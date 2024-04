Tuomas Iisalo (Paris) élu entraîneur de l’année en EuroCup

La Betclic ÉLITE poursuit sa razzia sur l’EuroCup ! Après une finale 100% française Paris – JL Bourg, un doublé Risacher – Hifi au trophée de meilleur jeune, et en attendant le sacre individuel de T.J. Shorts, l’entraîneur parisien Tuomas Iisalo a été nommé meilleur entraîneur de l’année.

QUI D’AUTRE QUE LUI ?! Auteur d’une saison remarquable avec un bilan exceptionnel de 20 victoires et une petite défaite, TUOMAS IISALO EST NOMMÉ COACH OF YEAR EN EUROCUP POUR SA PREMIÈRE SAISON AVEC LE PARIS BASKETBALL ! 🥇 pic.twitter.com/9EZlVDjO3K — Paris Basketball (@ParisBasketball) April 6, 2024

Finaliste et victorieux de 20 de ses 21 matchs avec le Paris Basketball, l’ancien coach de Bonn succède notamment à Sasa Obradovic (Kuban, 2018) ou Zvezdan Mitrovic (Monaco, 2021) au palmarès. « C’est un grand honneur de recevoir ce prix car il y avait plusieurs excellents candidats », a réagi le Finlandais. « Ce qui me rend le plus fier, c’est que c’est un prix décerné pour le succès de l’équipe et le dépassement des attentes. Je ne le vois pas comme une réussite individuelle, mais plutôt comme le résultat d’un excellent travail d’équipe à tous les niveaux. Je tiens à remercier les joueurs, qui ont fait le travail difficile. Ce sont eux qui nous ont fait paraître bons en tant qu’entraîneurs. Je tiens également à remercier tout le staff pour avoir travaillé sans relâche pour améliorer et aider les joueurs à performer. Le staff mérite un grand merci pour avoir créé les conditions dans lesquelles les joueurs et les entraîneurs pouvaient se concentrer sur l’essentiel. »

Sur les trois dernières saisons, c’est le quatrième trophée individuel pour Tuomas Iisalo, déjà récipiendaire du même prix en Bundesliga, à deux reprises (2022 et 2023), et en BCL (en 2023). Désormais, il fait également partie des favoris évidents à la succession de Laurent Vila en Betclic ÉLITE.