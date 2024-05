Jean-Christophe Prat fait le point sur l’effectif du BCM Gravelines-Dunkerque 2024-2025

Le 25 décembre, le BCM Gravelines-Dunkerque a vu sa saison, déjà bien difficile, se transformer en drame. Sa salle historique, Sportica, a fini en flammes. Tout le basket français a soutenu ce bastion du basketball français, alors à 4 victoires et 12 défaites en Betclic ÉLITE, bien mal en point dans une périlleuse mission maintien.

Mais depuis le 0/10 initial, Jean-Christophe Prat et ses hommes ont réalisé un incroyable retour, remportant 12 victoires en 23 journées. Le maintien est désormais assuré. Ceci permet à l’entraîneur parisien d’envisager sereinement l’avenir. Lors d’une interview pour l’émission Lundi c’est pas fini, Jean-Christophe Prat a donné des premières informations sur l’effectif du BCM la saison prochaine.

Dans un premier temps, « l’homme idoine » du BCM, selon son directeur exécutif Hervé Beddeleem, s’est exprimé sur les contrats des joueurs français du club de la côte d’Opale :

« Tout le monde va décompresser. C’est normal », déclare Jean-Christophe Prat, après une saison difficile pour les Corsaires. « Une fois qu’on aura fini la saison, je procède toujours de la même façon. Je vais faire des entretiens individuels avec tous mes joueurs. Une fois qu’on aura fait les entretiens individuels on va essayer… bah on a des joueurs qui sont sous contrat. La seule chose que je peux vous dire, c’est qu’aujourd’hui Roman Domon est sous contrat. Vafessa Fofana est sous contrat. Valentin Chery est sous contrat. Thomas Cornely est sous contrat. Donc nos quatre français sont sous contrat. On va essayer de pousser beaucoup Roman l’année prochaine parce qu’on croit beaucoup en lui. Il a beaucoup de talent. »