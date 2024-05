« Jean-Christophe Prat, c’était l’homme idoine » – Hervé Beddeleem et le BCM aux anges après le maintien

Le BCM Gravelines-Dunkerque a validé son maintien en Betclic ÉLITE en s’imposant largement en Betclic ELITE ce samedi 4 mai, contre les Metropolitans 92.

La saison des Nordistes était pourtant mal partie, avec 10 défaites lors des 10 premières journées, l’éviction du coach Laurent Legname et du directeur sportif Olivier Bourgain puis l’incendie de Sportica pour Noël. Mais malgré cela, le club a réussi à remonter un nouvel effectif qui a remporté 12 de ses 23 derniers matches de championnat, et ce sous la houlette de l’entraîneur Jean-Christophe Prat. Ce dernier a quitté l’ASVEL à l’automne pour rejoindre le BCM Gravelines-Dunkerque, dont il a transformé le visage. Hervé Beddeleem, le directeur exécutif du club, lui a rendu hommage dans La Voix du Nord :

« Tout le monde nous avait enterrés. Un grand merci à Jean-Christophe. Toujours positif. Toujours bienveillant. Même après le drame de l’incendie, il a tout positivé. C’était l’homme idoine, je ne savais pas que ça existait. Parce que les entraîneurs, on en a vu passer. Trop, beaucoup trop. J’espère qu’on va le garder longtemps et construire avec lui. Je lui tire un énorme coup de chapeau. À toute l’équipe, aussi, bien sûr. On a vécu l’horreur avec ces 10 défaites pour commencer. On revient de très loin. »