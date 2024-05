Gravelines maintenu, Blois relégué : de 0-10 à un sauvetage, la folle remontée du BCM !

Depuis qu’il a débarqué à Gravelines-Dunkerque, Jean-Christophe Prat clame qu’il ne regarde pas le classement. Alors il faudra peut-être que quelqu’un vienne le prévenir que son équipe a réussi son improbable pari : se maintenir, dans une saison à trois descentes, après un démarrage apocalyptique : 10 matchs, 10 défaites !

La photographie instantanée du 11 novembre est édifiante : Blois 9e avec 50% de victoires en 10 rencontres, les Metropolitans 92 et le BCM Gravelines-Dunkerque derniers avec 100% de défaites. Irrémédiable ? Forcément, oui. D’ailleurs, le funeste destin de Boulogne-Levallois le prouve bien. Cela fait bien longtemps que l’équipe francilienne s’est résignée à son triste sort. Mais les Nordistes, eux, se sont élevés contre l’inéluctable. Contre les coups du sort, aussi, avec la terrible destruction de Sportica dans un incendie le jour de Noël.

Blois s’en va la tête haute

Avec quelques ajustements (Legname, Jackson et Vanwijn out ; Prat, Stockton, Babb in), le BCM Gravelines-Dunkerque est ainsi rentré dans l’histoire en devenant la première équipe de l’histoire à se maintenir malgré dix revers initiaux. Clin d’œil du destin, le club maritime y est parvenu face à son ex-compagnon d’infortune, torpillant la pauvre équipe de Boulogne-Levallois (106-76). Le record de la JL Bourg, sauvée après huit défaites inaugurales en 2001, est donc envoyé aux oubliettes.

Promis à l’enfer, le BCM a finalement enchaîné 12 victoires en 23 matchs pour échapper au pire. Ce qui condamne mathématiquement deux équipes à la Pro B dès ce samedi : la Chorale de Roanne, reléguée sur une claque à Paris, et l’ADA Blois, qui a cependant quitté la grande scène d’une façon autrement plus honorable. Quatre jours après avoir déjà décroché un improbable sursis à Nanterre (103-106), les hommes de David Morabito l’ont emporté à Strasbourg (88-80). De quoi sceller leur retour dans l’antichambre… sous les vivats de leurs nombreux supporters ayant parcouru les 640 kilomètres séparant le Jeu de Paume du Rhénus. La preuve que le discours rabâché depuis deux ans a bien imprégné tous les esprits blésois : le projet de l’ADA ne s’arrête pas à la seule présence en Betclic ÉLITE. « Descendre serait un frein sportif mais pas du tout un frein dans l’évolution de l’institution, car le club continue à grandir », disait ainsi son jeune entraîneur début avril.