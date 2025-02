L’avis de Victor Wembanyama sur son nouveau coéquipier De’Aaron Fox : « Un joueur qui déstabilise beaucoup l’adversaire »

Alors que les San Antonio Spurs ont fait venir Chris Paul cet été dans la cité de l’Alamo, la franchise texane continue d’entourer Victor Wembanyama à la mène. Avant la trade deadline, les dirigeants ont monté un échange pour faire venir De’Aaron Fox au Frost Bank Center.

Ainsi, Victor Wembanyama va désormais disposer pour la première fois d’un lieutenant à son prime, en la personne de De’Aaron Fox. Ce dernier est actuellement parmi les 15 meilleurs marqueurs de la NBA cette saison, et a montré sa capacité à porter Sacramento dans des matchs de playoffs. Outre le fait que Chris Paul et De’Aaron Fox n’en sont pas au même point sur leur carrière respective, l’ex-meneur des Kings a un profil de jeu diamétralement opposé à celui de CP3.

Ainsi, avec l’arrivée du meneur issu de l’université de Kentucky, les ambitions des Spurs vont changer. En course pour le play-in cette saison, San Antonio sera attendu en playoffs à l’avenir avec le duo Wembanyama – Fox. La star française est consciente des objectifs grandissants à venir. D’autant que dans l’échange pour Fox, la franchise a réussi à conserver son socle de jeunes joueurs à potentiel (Devin Vassell, Stephon Castle, Jeremy Sochan et Keldon Johnson).

« Quand vous ajoutez un joueur comme De’Aaron Fox et que vous avez déjà des fondations solides, il faut se préparer à ce qu’il y ait des attentes qui viennent en même temps. On va s’adapter à ça, mais nous ne fuirons pas la réalité de ce que cela signifie. »

the newest Spurs have touched down in the 210 🙌 pic.twitter.com/hgd2FMzKVG

— San Antonio Spurs (@spurs) February 4, 2025