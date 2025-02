Transfert officiel : San Antonio associe De’Aaron Fox à Wembanyama, et perd… Sidy Cissoko

À quelques jours de la trade deadline, les dernières 24 heures en NBA auront été hautes en couleur. Après le transfert retentissant de Luka Doncic contre Anthony Davis, deux autres stars – d’une moindre envergure – ont été échangées ce lundi 3 février, selon les rapports de plusieurs insiders. Il aura fallu trois équipes pour tout faire fonctionner : les Chicago Bulls, les Sacramento Kings et les San Antonio Spurs. Et contrairement à ce qui était craint, l’équipe de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) s’en sort finalement très bien sur le papier.

Les San Antonio Spurs récupèrent : De’Aaron Fox (Kings)

Jordan McLaughlin (Kings) Les Sacramento Kings récupèrent : Zach LaVine (Bulls)

Sidy Cissoko (Spurs)

Trois premiers tours de draft 2025, 2027 et 2031 (Spurs) Les Chicago Bulls récupèrent : Zach Collins (Spurs)

Tre Jones (Spurs)

Kevin Huerter (Kings)

Un premier tour de draft 2025 (Spurs)

Point assez exceptionnel : les Spurs ont réussi à garder les quatre jeunes joueurs de valeur, qui étaient des cibles potentielles pour les autres équipes : Devin Vassell, Stephon Castle, Jeremy Sochan et Keldon Johnson. Ils ne se séparent finalement que de deux hommes qui n’étaient pas dans la rotation (Zach Collins et Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans)), et du meneur Tre Jones qui aurait fait embouteillage sur le poste, et qui est de toute façon remplacé par un autre en la personne de Jordan McLaughlin. Ainsi que de 4 premiers tours et 2 seconds tours de Draft, finalement le plus important de la contrepartie.

Full trade: Spurs: De'Aaron Fox, Jordan McLaughlin Kings: Zach LaVine, Sidy Cissoko, three first round picks (2025 CHA, 2027 SAS, 2031 MIN), three second round picks (2025 CHI, 2028 DEN, 2028 own back) Bulls: Zach Collins, Tre Jones, Kevin Huerter, their own 2025 pick via SAS https://t.co/UgwylCUYAO — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2025

Un tandem 1-5 voué à durer ?

Et surtout, la franchise texane récupère la première star dans son prime à associer à Wembanyama : De’Aaron Fox (1,91 m, 27 ans). L’ex meneur de Kentucky a récupéré la place convoitée par de nombreuses stars de NBA, aux côtés du phénomène français. C’est même lui qui avait annoncé San Antonio comme sa destination préférentielle.

Fox est l’actuel 13e meilleur scoreur de NBA, avec ces statistiques moyennes cette saison : 25,0 points à 46,9% aux tirs (dont 32,2% à 3-points), 5,0 rebonds, 6,1 passes décisives et 1,5 interception en 37 minutes. Il est considéré comme une des meilleurs scoreurs de NBA (avec notamment une pointe à 60 points). Et ce même s’il n’a été élu qu’une fois All-Star en 2023, notamment à cause du bilan souvent négatif des Kings.

Meneur offensif, ultra-rapide et explosif, Fox est aussi un joueur efficace sur pick-and-roll. Son binôme avec Wembanyama a tout pour fonctionner, même s’il faudra d’abord trouver des automatismes. Du côté de Sacramento, il était déjà associé à un intérieur européen dominant (Domantas Sabonis), mais au profil totalement différent.

Ce tandem 1-5 est voué à devenir l’attraction principale de cette équipe. Tous les autres joueurs formeront des bons joueurs de complément. La rotation des Spurs est maintenant plus solide tout en restant profonde, et devrait rehausser les ambitions du club pour cette saison et les prochaines. D’autant plus que De’Aaron Fox, dont le contrat se termine à l’été 2026, sera éligible dès cet été 2025 à une extension de plus de 230 millions de dollars.

À propos de Sidy Cissoko : Couvé par les Spurs – qui lui disaient d’être « patient » – depuis sa Draft en 44e en 2023, Sidy Cissoko fait les frais du dur business qu’est la NBA. Le jeune français est devenu une monnaie d’échange qui a permis aux Kings de récupérer un jeune à développer en plus de Zach LaVine. Reste à voir s’il fera partie des plans de la franchise californienne. Son contrat pour 2025/26 sera garanti s’il est encore dans l’effectif à l’opening night. Encore trop vert pour faire partie d’une rotation NBA, Cissoko a passé la majeure partie de son temps en G-League. Sur Instagram, il a remercié San Antonio, expliquant que ce fut « un plaisir de jouer avec ce maillot. »