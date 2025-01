Sidy Cissoko savoure son expérience au NBA Paris Game et encense Victor Wembanyama

Lors du NBA Paris Game, Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) a eu l’occasion de fouler le parquet de l’Accor Arena sous les acclamations du public français. Il a conclu la victoire des Spurs (140-110) contre Indiana en inscrivant le dernier panier de la rencontre. Le point-foward des Spurs, qui évolue principalement en G-League, s’est confié sur cette expérience unique et sur son compatriote Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans), auteur d’une prestation impressionnante.

Une soirée inoubliable à Paris

Sidy Cissoko ne cache pas son enthousiasme d’avoir participé à ce match à domicile : « Ça s’est très bien passé. Dès le début avec la Marseillaise, c’était fort en émotion. On prend ce match comme n’importe quel autre, mais c’était spécial de jouer ici à Paris ». Entré en fin de match, il a été acclamé par le public et a conclu la rencontre avec un lay-up symbolique une possession après avoir trouvé une belle passe en contre-attaque.

Un processus de développement exigeant

Pour sa deuxième saison dans l’organisation des Spurs, Sidy Cissoko alterne entre la NBA et la G-League avec l’équipe d’Austin. Un apprentissage qui demande de la patience : « Il y a des hauts et des bas. Comme dit Popovich, ‘pound the rock’, il faut être réceptif et patient ». Il sait sur quoi il doit progresser : « Les Spurs me demandent surtout de travailler ma défense. Après, on passera à l’attaque. Je veux devenir un excellent défenseur avant tout ».

Victor Wembanyama, un extraterrestre

L’autre attraction du match était bien sûr Victor Wembanyama, auteur de 30 points. Cissoko, qui le connaît depuis leurs jeunes années en Île-de-France, ne tarit pas d’éloges sur lui : « C’est un compétiteur hors normes, un extraterrestre. On n’a pas grandi ensemble, mais on s’est affrontés souvent. Aujourd’hui, c’est un plaisir de jouer avec lui ».

Sans surprise, Wembanyama a répondu aux attentes : « On savait qu’il allait faire quelque chose de spécial. Il joue à domicile, il a fait du Victor », s’amuse Cissoko.

Une expérience marquante pour le futur

Ce NBA Paris Game a été un moment fort pour Sidy Cissoko, qui a savouré chaque instant : « Jouer devant ma famille, mes amis, c’était un rêve. Marquer ici, c’était important ». Une expérience qu’il espère renouveler dans les années à venir, avec pourquoi pas un rôle plus important au sein des Spurs.

