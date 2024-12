Le basketteur letton Janis Timma retrouvé mort à Moscou

La Lettonie et le monde du basketball pleurent la disparition de Janis Timma, international letton furtivement passé par la NBA et surtout l’EuroLeague. Son corps a été retrouvé à l’entrée d’un immeuble résidentiel du centre de Moscou, selon les médias russes. Alors que les autorités poursuivent leurs investigations, les premières informations rapportées suggèrent une issue tragique liée à des problèmes personnels.

Né le 2 juillet 1992, Janis Timma (2,01 m) a gravi les échelons du basketball européen pour s’imposer comme un joueur solide. Cet ailier était réputé pour son adresse extérieure et sa combativité sur le terrain.

Le natif de Kraslava a disputé cinq saisons en EuroLeague, passant par des clubs prestigieux comme Baskonia, l’Olympiakos, le BC Khimki Region et l’UNICS Kazan. En équipe nationale, il a été un pilier de la Lettonie, participant à plusieurs campagnes mémorables, notamment à l’EuroBasket 2017. Il a en revanche été coupé par Luca Banchi juste avant la Coupe du monde 2023. La saison passée, il avait porté les couleurs du Darussafaka Istanbul en Turquie avant de rejoindre la formation espagnole d’Obradoiro.

Si sa carrière sportive était marquée par des succès, la vie personnelle de Janis Timma semblait plus tourmentée. Sa récente séparation avec l’actrice et chanteuse ukrainienne Anna Sedokova, officialisée le 9 décembre, aurait visiblement pesé lourdement sur son état mental. Très médiatisée, leur relation tumultueuse était ponctuée de ruptures et de réconciliations, selon les médias.

Russia: Professional basketball player from Latvia, Janis Timma found dead after falling out of an apartment building in Moscow. He was married to singer Anna Sedokova, originally from Ukraine who immigrated to Russia to advance her career in around 2004. She lives in Moscow. pic.twitter.com/gP99ee4ZBo

Timma avait partagé publiquement des messages troublants sur les réseaux sociaux, évoquant des pensées suicidaires et des sentiments de douleur. Il avait également accusé son ex-femme de privilégier l’argent au détriment de leur relation. Ces dernières semaines, il avait quitté les États-Unis pour rejoindre Moscou, où il jouait pour une équipe de 3×3.

The are no official news yet, but many sources claim that there was a phone beside him, where he was asking his former wife Anna Sedokova to call him back.

BREAKING: multiple Russian media outlets report that Janis Timma was found dead in Moscow.

L’annonce de son décès a suscité une onde de choc parmi ses anciens coéquipiers et adversaires. Kristaps Porzingis (2,18 m, 29 ans), star des Boston Celtics et ancien coéquipier en équipe nationale, a exprimé son désarroi sur les réseaux sociaux :

D’autres figures du basketball européen et plusieurs clubs ont également salué la mémoire d’un joueur talentueux et d’un coéquipier apprécié.

💔🙏🏽 We are all shocked and saddened to learn the tragic news, that our former player, Janis Timma has passed away at the age of 32.

We will always remember him for his kind heart and his smile.

Wishing to his family and his loved t strength and peace during this time of… pic.twitter.com/M3wzcz3bDj

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 17, 2024