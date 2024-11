Le casting du All-Star Game 2024 est connu !

Réuni ce mercredi matin, le jury du All-Star Game LNB a rendu son verdict. Et a profité, une fois n’est pas coutume, de l’absence d’un conflit de calendrier avec l’EuroLeague pour faire la part belle aux pensionnaire de la compétition reine : ainsi, sur les 24 All-Stars de cette saison, plus de la moitié (13) sont issus du Big Three Monaco – Paris – ASVEL.

L’an dernier, malgré les 44 points de Nadir Hifi, la sélection étrangère l’avait emporté en prolongation (154-149). Avec 34 points, Mike James avait été élu MVP. Malgré seulement deux petites apparitions en Betclic ÉLITE cette saison, le leader de l’AS Monaco viendra remettre en jeu son statut le samedi 29 décembre sur le parquet de Bercy.

Sélection française

Le cinq majeur :

Nadir Hifi (Paris)

Théo Maledon (ASVEL)

Nicolas Lang (capitaine, Limoges)

Joffrey Lauvergne (ASVEL)

Bastien Vautier (Cholet)

Le banc :

Matthew Strazel (Monaco)

Nando De Colo (ASVEL)

Nolan Traoré (Saint-Quentin)

Élie Okobo (Monaco)

Noah Penda (Le Mans)

Brice Dessert (Strasbourg)

Mouhammadou Jaiteh (Monaco)

Les coachs : Tiago Splitter, assisté de Thomas Andrieux

Sélection française

Le cinq majeur :

T.J. Shorts (Paris, capitaine)

Mike James (Monaco)

Xavier Castaneda (JL Bourg)

Andre Roberson (ASVEL)

Shevon Thompson (Nancy)

Le banc :

T.J. Campbell (Cholet)

David Holston (Dijon)

Jerome Robinson (Saint-Quentin)

Tyson Ward (Paris)

Alpha Diallo (Monaco)

Desi Rodriguez (Nanterre)

Collin Malcolm (Paris)

Les coachs : Fabrice Lefrançois, assisté de David Morabito

Les concours

Le concours à 3-points :

Nadir Hifi (Paris)

Nicolas Lang (Limoges)

Enzo Goudou-Sinha (Saint-Quentin)

Trevor Hudgins (Le Mans)

Le concours des meneurs :

T.J. Campbell (Cholet)

Théo Maledon (ASVEL)

Élie Okobo (Monaco)

T.J. Shorts (Paris)

Les participants au concours de dunks seront révélés ultérieurement

Les arbitres :