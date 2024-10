Le chantier de T.J. Shorts à Monaco en vidéo

Excellent à Monaco au point de mener Paris vers la victoire (80-87), T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) a signé une performance majuscule ce jeudi 24 octobre. Le meneur américano-macédonien a cumulé 28 points à 10/15 aux tirs, 4 rebonds, 10 passes décisives et 9 fautes provoquées pour terminer à 38 d’évaluation en 29 minutes de temps de jeu. Une performance qui devrait lui permettre d’être nommé MVP de la cinquième journée de l’EuroLeague ce samedi.

Meilleur marqueur de l’EuroLeague après cinq journées

Passé meilleur marqueur de la saison régulière (19,8 points) en plus d’être le troisième passeur (7,6 passes décisives), le Californien est n°2 à l’évaluation derrière Facundo Campazzo (25,3) et devant trois Français, Théo Maledon (24,5), Neal Sako (23,3) et Mathias Lessort (22,5). Retour sur son énorme match à Monaco en vidéo :