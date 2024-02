Le duo Yabusele – Poirier trop fort pour l’ASVEL

Sans ses trois joueurs majeurs, les trois pions français (Nando De Colo – Timothé Luwawu-Cabarrot – Joffrey Lauvergne) autour desquels l’ASVEL avait construit son équipe, on craignait une correction ce jeudi soir sur le parquet du Real Madrid, invaincu à domicile. Il n’en a rien été. Bien sûr, il n’y a pas eu d’exploit au bout, mais au moins, les Villeurbannais sont restés dignes, avec un score final presque flatteur (79-86).

« De la confiance pour la suite »

Car entendons-nous bien : l’ASVEL n’a jamais embêté le Real Madrid, qui n’a absolument pas tremblé de la soirée. Mais les hommes de Pierric Poupet ont proposé une prestation cohérente, derrière leur duo en forme du moment : 23 points à 9/15 et 7 passes décisives pour Paris Lee, 18 points à 6/9 et 6 rebonds pour Mike Scott. « Nous étions diminués mais on ne finit pas loin », relève l’ancien meneur d’Orléans sur SKWEEK. « Ce match va nous servir pour engranger de la confiance pour la suite. J’ai aimé la façon dont on a abordé ce match et dont on n’a jamais rien lâché. »

Un Yabusele record

Un temps reléguée à 18 longueurs (37-55, 24e minute), l’ASVEL s’est surtout heurtée à un duo français haut de gamme. Si Fabien Causeur est resté muet en 7 minutes de jeu, Vincent Poirier et Guerschon Yabusele ont dominé dans la raquette. Sans trop scorer (8 points), le premier cité, ancien protégé de Sacha Giffa à Levallois, a été incroyablement complet avec 21 d’évaluation (5 rebonds, 4 contres, 3 passes décisives et 1 interception). De son côté, le second a signé son record offensif en carrière EuroLeague avec 26 unités, un petit point devant sa référence précédente (25 contre le Maccabi Tel-Aviv en avril).

𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐄𝐍 𝐂𝐀𝐑𝐑𝐈𝐄𝐑𝐄 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐘𝐀𝐁𝐔𝐒𝐄𝐋𝐄 😱 Contre son ancienne équipe, le français a été ÉTINCELANT 💥 26 PTS

6/8 FG

21 MIN

26 PTS
6/8 FG
21 MIN
33 EVAL

« C’était une belle soirée », sourit le champion de France 2021, avec l’ASVEL. « C’est toujours bien de marquer le coup contre son ancienne équipe. En sachant que je suis revenu de blessure il n’y a pas si longtemps, ça fait plaisir d’avoir la confiance de mes coéquipiers comme cela. » Le tout avec une très forte efficacité (7/9 aux tirs, 3 rebonds et 2 interceptions pour 33 d’évaluation en seulement 21 minutes), en ayant passé le plus clair de sa soirée au poste 5 avec l’absence d’Edy Tavares. Comme si l’équipe de France n’avait pas assez de pivots viables ces temps-ci…