Le Havre dos au mur avant d’affronter Levallois en NM1

Le Havre joue gros cette semaine en Nationale 1. Redescendu à la 2e place de la poule haute après sa défaite à Vitré (66-62), le STB n’a plus de joker et se retrouve sous pression à l’heure de recevoir Levallois aux Docks Océane. Un succès est impératif pour garder en ligne de mire Quimper, leader du groupe et prochain adversaire vendredi dans ce qui pourrait devenir une véritable finale pour la montée.

Une réaction impérative pour rester en course

Avec 17 victoires en autant de matchs à domicile cette saison, Le Havre semble avoir toutes les cartes en main pour rebondir ce mardi face à une équipe francilienne largement dominée à l’aller (91-71). Mais la coach Lauriane Dolt reste méfiante dans Paris-Normandie : « Cette équipe de Levallois est l’une des plus physiques de la poule. Ils sont denses, athlétiques. »

Le revers à Vitré, deuxième consécutif à l’extérieur, a laissé des traces. L’équipe s’est entraînée dimanche — une rareté en temps normal — et dans des conditions intenses. « On n’a plus le droit à l’erreur. On a encore notre destin en main, mais il faut une réaction », alerte Dolt.

Une nouvelle contre-performance pourrait permettre à Quimper, qui se déplace à Saint-Vallier, de creuser l’écart et rendre le choc de vendredi sans enjeu pour la première place.

Une semaine à bascule

C’est donc une semaine cruciale qui s’ouvre pour le STB. D’abord battre Levallois pour rester à portée de tir, ensuite aller défier Quimper avec la montée directe en ligne de mire. Un faux pas de plus et l’objectif de montée directe en Pro B pourrait sérieusement s’éloigner.