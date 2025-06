Hugo Cluysen débarque à Besançon pour renforcer la raquette

Le Besançon Avenir Comtois (BesAC) devait reconstruire son secteur intérieur. Après avoir bien avancé sur son recrutement, il ne restait plus que deux places sur le poste 4 et un spot sur le poste 3 à combler. Désormais, il ne restera plus qu’une place sur le poste 4 puisque la venue d’Hugo Cluysen (2,03 m, 26 ans) a été officialisée.

Une carrière européenne dans les divisions intérieures

Auteur d’une saison de bonne facture avec Niort en NM2 (16,2 points par match), Hugo Cluysen continue de grimper les échelons. Passé par les Espoirs de Limoges et Dijon, le natif de Blois a ensuite porté les couleurs de Speyer (D3 Allemande) et de Gijon (D4 Espagnole). Signé pour remplacer Thibault Boyer, parti à Montpellier (NM2), il découvrira le troisième échelon du basket français pour la première fois de sa carrière. Le fils de Luc Cluysen, responsable du centre de formation de Champagne Basket, partagera la raquette avec les pivots Calvin Jubenot (1,98 m, 38 ans) et Yannick Nkombou (2,07 m, 22 ans).

Laurent Kleefstra, entraîneur du Besançon Avenir Comtois, sur la signature d’Hugo Cluysen : « Le poste 4 était totalement à reconstruire avec les départs de Aaron Falzon et de Thibault Boyer. Pour cela, nous avons misé sur Hugo Cluysen comme l’une des pièces de notre puzzle. Il sort d’une belle saison en N2 à Niort avec plus de 16 pts de moyenne et nous sommes confiants sur sa capacité à opérer la transition vers la division supérieure. » « Hugo est un poste 4 complet, doté d’une bonne qualité d’adresse et d’un bon QI basket qui pourra lui permettre de donner des minutes sur le poste d’ailier. Même s’il s’agira pour lui de sa première expérience en N1, il a disputé plusieurs saisons à l’étranger et dispose donc d’une belle maturité en tant que basketteur. Nous sommes heureux de l’accueillir pour contribuer à atteindre les objectifs du BesAC. »