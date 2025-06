Yannick Nkombou, première recrue du BesAC pour 2025-2026

Le BesAC débute son mercato estival avec l’arrivée du jeune pivot Yannick Nkombou (2,07 m, 22 ans). Après une saison complète en Nationale 1 sous les couleurs de Loon-Plage, l’ancien pensionnaire du centre de formation de Limoges vient renforcer la raquette bisontine, en remplacement de Landry Djedje, parti à Rouen en Pro B.

Un profil longiligne et prometteur pour la raquette bisontine

Passé par le centre de formation du Limoges CSP 2021 et 2024, Yannick Nkombou s’était fait remarquer dans le championnat Espoirs de Betclic ELITE avec des statistiques solides (14,5 points et 9,8 rebonds en 28 minutes de moyenne), au point d’être désigné 2e meilleur espoir du championnat. Pour sa première saison chez les pros, il avait rejoint Loon-Plage en Nationale 1, disputant 38 matchs sur 40 et contribuant à la qualification de l’équipe pour la poule haute (6e place), avec 5,6 points et 4 rebonds en 15 minutes de moyenne.

À Besançon, Yannick Nkombou viendra occuper le poste laissé vacant par Landry Djedje, réputé pour ses qualités défensives. Le coach Laurent Kleefstra est convaincu par son nouveau pivot : « Yannick est un pivot long et mobile, doté de bonnes mains. Il va nous apporter de la dissuasion ainsi qu’une capacité à bien s’intégrer dans notre jeu de transition », souligne-t-il dans le communiqué du club.

Une complémentarité attendue avec Calvin Jubenot

Avec cette première recrue, le BesAC espère construire un secteur intérieur complémentaire. Le staff mise sur l’association entre Yannick Nkombou et Calvin Jubenot, reconduit pour la saison prochaine : « Nous allons pouvoir compter sur un joueur disposant d’une belle marge de progression, mais qui a déjà pu appréhender le championnat de N1 et ses spécificités, ce qui n’est pas négligeable », ajoute Kleefstra.

Après avoir conservé une partie de son noyau (Hanck, Jubenot, Pouye, Eliezer-Vanerot), le BesAC entame donc son recrutement avec ambition. Yannick Nkombou, jeune intérieur au potentiel affirmé, représente une première pierre posée dans la construction de l’effectif version 2025-2026.