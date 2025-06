Yvann Mbaya remplace Pansa à la JL Bourg

Défait en finale des barrages d’accession à la Betclic ELITE, Yvann Mbaya (2,09 m, 24 ans) aura tout de même l’occasion d’évoluer dans l’élite du basket français la saison prochaine. La JL Bourg-en-Bresse, qui poursuit son recrutement estampillé jeunesse, a jeté son dévolu sur le pivot, comme annoncé.

🔴 𝐘𝐯𝐚𝐧𝐧 𝐌𝐛𝐚𝐲𝐚 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐉𝐋 ! Pivot massif (2m09), finaliste des playoffs avec l’ASA.

🔥 13 pts – 13 rbds contre nous en Coupe de France

💪 Présence physique, impact au rebond !

🧠 4 saisons pro à seulement 24 ans 📝 https://t.co/KDkMs3u88u#WeRedy pic.twitter.com/JGFvzs1Eig — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) June 17, 2025

Un retour dans l’élite après une saison complète

Il faut croire que le double-double de 13 points et 13 rebonds qu’il a infligé à la JL Bourg en Coupe de France aura porté ses fruits. Yvann Mbaya, pivot massif et machine a rebonds, s’est grandement développé cette saison sous les couleurs de Gries-Souffel. Sous les ordres de Nebosja Bogavac, il affichait des moyennes de 8,2 points et 6,5 rebonds. Comme Jean-Marc Pansa, qu’il remplace, il arrive donc de Pro B directement chez une formation du Top 4 français, et souvent bien classée en EuroCup.

PROFIL JOUEUR Yvann MBAYA Poste(s): Pivot Taille: 209 cm Âge: 24 ans (23/02/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 8,2 #120 REB 6,5 #18 PD 0,9 #185