Le jeune Jaiyon Gardner arrive en France à Orléans… pour de bon cette fois ?

Jaiyon Gardner jouera-t-il pour la première fois en France cette saison ? Après son volte-face pour rejoindre le centre de formation de la JL Bourg la saison dernière, voilà désormais que ce meneur américain, au passeport français, est annoncé à Orléans Loiret Basket. Si Jaiyon Gardner s’était lui-même annoncé à la Jeunesse Laïque la saison dernière, c’est cette fois son paternel qui a pris les devants. Sur les réseaux sociaux, le papa Jelani Gardner s’est exprimé ainsi : « Orléans, France ! C’est parti ! Merci à tout ceux qui ont soutenu Pop tout au long du chemin ».

Orleans, France! It’s go time! Qui Qui! Merci to all the supported Pop along the way! #GoTime FrenchLnb! #TheReturnofGardner #JaiYonPopGardner pic.twitter.com/F9iLMrflcH

— Jelani Gardner RIHDad💔 TLG 2/19/2023 (@JAG32basketball) August 26, 2024