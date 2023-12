Le leader Quimper tombe contre son dauphin Chartres et de neuf victoires consécutives pour Hyères-Toulon !

Nationale masculine 1 - La 16e journée de NM1 a débuté ce vendredi avec le choc de la poule A remporté par Chartres contre Quimper (65-51). Dans la poule B, Hyères-Toulon continue de rayonner après sa victoire à Besançon (59-66).

Poule A : Chartres revient à hauteur de Quimper, Lorient s’impose à Challans

C’est désormais deux co-leaders que compte la poule A avec Quimper et donc Chartres. En manque d’adresse (3/24 à 3-points), les Béliers ont dû s’incliner à l’extérieur face à l’équipe de Moatassim Rhennam (65-51). L’intérieur américain du C’Chartres Chimezie Offurum a été très efficient dans la peinture (15 points et 8 rebonds) pour permettre à son équipe de faire la différence en 2e période.

Dans les deux autres rencontres de la poule A, Tarbes-Lourdes l’a emporté à domicile contre Rennes (83-75) malgré un léger passage à vide en 3e quart-temps. Enfin, Challans s’est fait surprendre à la maison par Lorient après avoir pourtant comblé un écart de 23 points, avant de replonger en fin de match (76-90). Le CEP a ainsi mis fin à une série de 4 défaites consécutives.

Poule B : 9e victoire consécutive pour Hyères-Toulon, Le Havre repasse devant Avignon-Pontet

Et de neuf pour Hyères-Toulon ! Le HTV s’est de nouveau imposé en NM1, après une nouvelle victoire sur le parquet de Besançon (59-66). Le BesAC a lui concédé une 5e défaite en six matchs. Les autres équipes de haut de tableau de la poule B se sont également imposés, avec la victoire d’Andrézieux-Bouthéon contre le mal-classé Orchies (78-74) ou encore celle du Havre contre Avignon-Pontet avec notamment les 22 points de Valentin Bigote (101-88). Dans la 2e moitié du classement, Lyon SO a concédé une 4e défaite consécutive contre Pont-de-Chéruy (62-75).