Le Maccabi Tel-Aviv se relance en EuroLeague avec une victoire maîtrisée face à l’Étoile Rouge

Avec un Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) précieux des deux côtés du terrain, le Maccabi Tel-Aviv a signé une victoire attendue contre l’Étoile Rouge de Belgrade (85-73), mettant fin à une mauvaise série en EuroLeague.

Un Maccabi conquérant malgré l’exil

Contraint de jouer ses matchs « à domicile » à Belgrade en raison du conflit en Israël, le Maccabi Tel-Aviv a trouvé la recette pour enfin renouer avec la victoire. Grâce à une adresse redoutable derrière l’arc (12/23 à trois points) et une défense solide, l’équipe israélienne a dominé l’Étoile Rouge de bout en bout.

Dès le premier quart-temps, le Maccabi a montré son intensité, menant 21-20 avant de passer un 10-0 dévastateur en début de deuxième quart. John DiBartolomeo (15 points) et Tamir Blatt (14 points, 6 rebonds) ont trouvé la cible à plusieurs reprises, tandis que Roman Sorkin (12 points) a imposé sa présence dans la raquette.

Avec une avance de 44-32 à la pause, les joueurs d’Oded Kattash ont ensuite résisté à un retour de l’Étoile Rouge en fin de troisième quart-temps (68-59), avant d’assurer leur succès grâce à une série de tirs clutch dans le dernier acte.

Jaylen Hoard, l’homme à tout faire

Jaylen Hoard a une nouvelle fois été un élément clé du Maccabi. L’intérieur franco-américain a compilé 13 points à 5/6 aux tirs, 1 rebond, 2 passes décisives, 4 interceptions et 2 contres en 32 minutes, pour une évaluation de 20. Son activité défensive et sa polyvalence ont permis aux Israéliens de maintenir une intensité constante.

Une défaite inquiétante pour l’Étoile Rouge

Côté serbe, la soirée a été difficile. Filip Petrusev (15 points) et Milos Teodosic (14 points) ont tenté de relancer leur équipe, mais l’Étoile Rouge n’a jamais pu réellement inquiéter le Maccabi. L’un des facteurs clés de cette contre-performance a été la défaillance offensive d’Isaiah Canaan, limité à seulement 2 points (0/6 aux tirs).

Avec cette défaite, Belgrade chute à 13 victoires pour 10 défaites, compliquant ainsi sa course aux playoffs.

Un succès salvateur pour le Maccabi

Grâce à cette victoire, le Maccabi Tel-Aviv met fin à une spirale négative et affiche désormais un bilan de 6-17 en EuroLeague. Si les playoffs semblent hors de portée, ce succès apporte un bol d’air bienvenu pour une équipe en quête de stabilité dans un contexte compliqué.

Après la rencontre, le meneur Tamir Blatt a souligné l’importance de cette victoire : « Nous avions besoin de ce succès. Nous avons bien joué des deux côtés du terrain, surtout en défense. Il faut continuer sur cette lancée. » Son coach Oded Kattash a mis en avant l’état d’esprit de son équipe : « On est entrés avec la bonne énergie et l’attitude qu’il fallait. Nos entraînements de la semaine ont été bons, et ça s’est ressenti sur le terrain. »