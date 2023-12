Le Mans affrontera Promitheas Patras lors du play-in de la BCL

Basketball Champions League - Défait à Szombathely (75-73), Le Mans était malgré tout assuré de terminer à la 2e place de son groupe derrière Malaga. Lors du play-in pour une accession au top 16 de la BCL, le MSB jouera sa place contre Promitheas Patras.

Le Mans, comme Dijon, a disputé ce mardi une rencontre anecdotique pour la dernière journée de Ligue des Champions. Assuré de finir 2e de son groupe derrière l’Unicaja Malaga, le MSB s’est incliné sur le parquet des Hongrois de Szombathely (75-73). Le club sarthois jouera sa qualification au top 16 de la BCL face aux Grecs de Promitheas Patras, qui a terminé 3e du groupe de la JDA Dijon.

⏱️ Fin de match@falco_kc s'impose dans les dernières secondes de ce match sans enjeu. Coach Elric Delord aura profité de cette rencontre pour faire tourner l'effectif et reposer les organismes. Cap désormais sur le match de Noël samedi contre Dijon 👊#GoMSB 🦁 pic.twitter.com/d8vXIfqq4v — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) December 19, 2023

Dans une rencontre sans enjeu donc, l’entraîneur manceau Elric Delord a logiquement fait tourner. Les jeunes Loïs Grasshoff (19 ans) et Raphaël Djasrambaye (20 ans) ont notamment pu s’exprimer (4 points et 3 rebonds pour le premier, 6 points et 5 rebonds pour le second). Pourtant devant de 4 points à 90 secondes du terme (69-73), le MSB a laissé échappé la rencontre sur un tir en arrière de Zoltan Perl (24 points) à une quinzaine de secondes de la fin de la partie (75-73).

Le prochain rendez-vous en BCL pour Le Mans sera début janvier pour une série de trois matchs face à Promitheas Patras, actuel 3e du championnat grec derrière les deux mastodontes, l’Olympiakos et le Panathinaïkos. Le MSB bénéficiera de l’avantage du terrain pour cet affrontement.