Le Mans fait de nouveau tomber Cholet, la JL Bourg plus que jamais proche du titre de champion

À sept journées de la fin du championnat Espoirs ÉLITE, la JL Bourg semble intouchable. Ce samedi 29 mars, les jeunes Bressans ont écrasé La Rochelle (101-61) à domicile, une semaine après leur démonstration à Limoges. Une nouvelle victoire collective, avec une évaluation d’équipe stratosphérique (139 contre 60) et une partition parfaitement maîtrisée du début à la fin. Résultat : avec quatre victoires d’avance sur leur poursuivant Cholet (17 victoires et 6 défaites), battu à nouveau par Le Mans, les protégés de Nicolas Croisy foncent vers le titre, moins d’un an après avoir remporté le Trophée du Futur.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ✅ JL Bourg 101 – 61 @SR_Rupella One more pour nos Espoirs💥 Large succès face à La Rochelle pour rester solides en tête du championnat ! La mission continue 🚀 Cardinal Campus, derrière notre équipe Espoirs !#WeRedy pic.twitter.com/yposhFkKdA — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) March 29, 2025

Bourg déroule, Cholet cale, Le Mans s’accroche

Face à La Rochelle, la Jeu a rapidement plié l’affaire. Portés par un collectif parfaitement huilé et une intensité défensive redoutable, les coéquipiers d’Anatole Humeau (13 points, 11 passes décisives et 5 interceptions pour 31 d’évaluation) ont récité leur basket. Léon Sifferlin a terminé meilleur marqueur avec 19 unités, dans un match où les 12 joueurs ont marqué.

Pendant ce temps, Cholet tombait de nouveau face au Mans (102-98 a.p.), dix jours après avoir déjà chuté à domicile. En l’absence de Léopold Levillain – mais avec Towo-Nansi -, les Choletais ont pourtant cru tenir leur revanche, comptant jusqu’à 9 points d’avance dans le dernier quart. Mais les Manceaux, emmenés par les frères Grasshoff (21 points pour Bastien, 13 et 12 rebonds pour Louis), Hugo Nguyen (20 points) et Ahmad Dekaki (18), sont revenus. Et si Gabin Lefort a arraché la prolongation, ce sont les Espoirs du MSB qui l’ont emporté pour se maintenir à la hauteur du troisième, Monaco (16 victoires et 7 défaites).

Un Fodzo Dada XXL porte Nancy

Plus bas dans le classement mais encore en lice pour accrocher le Trophée du Futur, Nancy (14 victoires et 9 défaites) a frappé un grand coup en dominant le cinquième (15 victoires et 8 défaites), Strasbourg (victoire décisive dans la course au Top 8). Et ce, grâce à une performance monumentale de Marc-Owen Fodzo Dada.

Le meneur a compilé 33 points à 10/17 aux tirs (dont 5 dunks), 10 rebonds, 8 passes décisives, 4 interceptions et 12 fautes provoquées pour 34 d’évaluation en 39 minutes. Un chantier complet, malgré 7 balles perdues, face à un autre gros nom du championnat U21, Maxence Lemoine (32 points à 13/25 et 5 passes). Ce duel de meneurs a tenu toutes ses promesses et permet à Nancy de rester au contact du top 8.