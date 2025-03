Le Mans « frustré » d’avoir seulement un millier de places pour la Coupe de France

Le dernier week-end d’avril (vendredi 25 et samedi 26), la Coupe de France va envahir Bercy et son quartier à l’occasion de ses différentes finales. L’opportunité pour les supporters des équipes engagées de monter dans la capitale pour encourager leurs protégés et les aider à ramener le graal chez eux. Mais certaines équipes auraient apprécié disposer de davantage de billets pour leurs fans…

« Matière à faire mieux » pour le président du MSB

C’est le cas du Mans Sarthe Basket. Le vainqueur de la Leaders Cup 2025 sera soutenu par 1 150 supporters à Paris pour défier le Paris Basketball en finale de la coupe nationale. Un nombre bien en deçà des deux précédentes apparitions du club sarthois en finale de la Coupe de France, avec 3 000 personnes en 2004 ou encore 1 850 supporters en 2018 comme le rappelle Le Maine Libre. Ce que regrette le président manceau, Christophe Le Bouille.

« C’est très frustrant mais on n’y peut rien », explique-t-il au quotidien local. « La logique de la fédération, ce n’est pas de faire plaisir à ceux qui sont en finale, c’est organiser qui va être complet parce que pour eux, c’est un événement économique important. »

Les quatre clubs professionnels engagés en finale de la Coupe de France (Le Mans, Paris, Bourges et Charleville-Mézières) se retrouvent tous avec des jauges d’environ un millier de supporters. « Remplir 16 000 places à un mois de l’événement, ce n’est pas non plus aussi évident que ça et je comprends qu’en fonction des clubs, ça change la donne, mais il y avait sûrement matière à faire mieux », estime Christophe Le Bouille.

Le week-end de Coupe de France débutera le vendredi 25 avril, par les Trophées Coupe de France masculin et féminin, avant de se poursuivre le samedi 26 avril, avec les finales jeunes avant celle des professionnels.