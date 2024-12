Le Panathinaikos a trouvé le remplaçant de Mathias Lessort

Jeudi soir, le pivot du Panathinaikos Athènes Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) a subi une fracture du péroné gauche sur une action défensive contre Baskonia. N’ayant pas été touché aux ligaments, l’international français pourrait revenir à la compétition à la mi-avril, juste à temps pour les playoffs de l’EuroLeague. En attendant, le champion d’Europe en titre devait se doter d’un remplaçant, d’autant plus que la phase aller de la saison régulière (sixième avec 10 victoires et 7 défaites) ne permet pas de baisser le pied.

🚨Ο Wenyen Gabriel φαίνεται να είναι ο Νο1 στόχος του #paobc για τη θέση του τραυματία Lessort Η Maccabi Tel Aviv,όπως αποκαλύψαμε χθες στη Strong Side,παίρνει από την Alba τον Trevion Williams κ πάει να γίνει ντόμινο που θα οδηγήσει τον Νοτιοσουδανό (27χρ,2μ07)στον Παναθηναϊκό! pic.twitter.com/0c3gZtI2hF — Sh⭕t Vetakis (@TheShot71) December 22, 2024

Trevion Williams remplace Wenyen Gabriel au Maccabi Tel-Aviv



Le Club athlétique panathénien a jeté son dévolu sur Wenyen Gabriel (2,06 m, 27 ans). Le Sud-Soudanais arrive en provenance du Maccabi Tel-Aviv où il occupait un rôle limité (4,5 points et 4,3 rebonds en 13 minutes après huit matches). Sur sa dernière sortie, il n’a joué que 4 minutes contre Baskonia, le 17 décembre dernier.

Un impact limité qui a sûrement permis son départ facile du Maccabi Tel-Aviv, alors que Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) a lui été qualifié d’intransférable. Car le club israélien n’a pas brillé sur la phase aller de l’EuroLeague (4 victoires et 13 défaites). Ainsi, la signature de Trevion Williams (2,08 m, 24 ans) a d’ores et déjà été annoncée. Ce dernier était productif (10,8 points, 6,9 rebonds et 3,1 passes décisives en EuroLeague) chez la lanterne rouge de l’EuroLeague, l’ALBA Berlin. Il va tâcher d’aider le Club Nation à se ressaisir sur la scène européenne, tout en allant chercher le titre en Winner League.