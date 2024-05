Le Panathinaïkos retrouve le Final Four, première pour Mathias Lessort

Et l’OAKA entra en éruption… À 55 secondes du buzzer final, Kendrick Nunn est venu poser le couvercle sur la victoire du Panathinaïkos Athènes, d’un nouveau tir à 3-points, son sixième de la soirée (26 points à 8/17, 5 rebonds et 4 passes décisives). Le timing parfait pour officialiser sa prolongation de contrat de deux ans.

Malmené tout au long de la série par le Maccabi Tel-Aviv, le club grec a composté son billet pour le Final Four de l’EuroLeague, douze ans après sa dernière apparition à ce stade. La récompense immédiate d’un recrutement cinq étoiles l’été dernier (Nunn, Sloukas, Lessort, Hernangomez, Ataman) censé mettre un terme à la disette athénienne, puisque les Verts étaient tombés dans les bas-fonds du classement, 16e en 2021, 17e en 2022.

Le Pana attend Monaco, peut-être…

Certes auteur d’un triste record en playoffs avec onze lancers-francs manqués (3/14), effaçant Dejan Tomasevic (8/17 en 2001), Mathias Lessort (2,06 m, 28 ans) a pleinement contribué à cette qualification. Toujours dans l’intensité et le combat, le pivot martiniquais a frôlé le double-double (9 points à 3/8, 11 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception, 2 contres et 8 fautes provoquées pour 10 d’évaluation en 35 minutes). Battu l’an dernier au même stade de la compétition par le Real Madrid, l’ancien intérieur du Partizan Belgrade va donc participer à son premier Final Four.

Pour le Maccabi Tel-Aviv, en revanche, l’histoire se répète. Comme l’an dernier face à Monaco, le club nation a remporté la rencontre inaugurale avant d’échouer sur la dernière marche. Mais le parcours des coéquipiers de Lorenzo Brown (24 d’évaluation) est d’autant plus méritant qu’ils ont évolué toute la saison sur terrain neutre, et sans leur leader Wade Baldwin sur une grande partie des playoffs. Mais le Maccabi n’a pas réussi à contrecarrer la fameuse statistique : tous les Matchs 5 dans l’histoire (19/19 au total) ont été remportés par l’équipe à domicile. Une série à poursuivre ce mercredi par la Roca Team. D’autant plus que le Panathinaïkos attend désormais le vainqueur de la série AS Monaco – Fenerbahçe Istanbul en demi-finale.