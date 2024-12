Le plaidoyer de Frédéric Fauthoux pour les coaches français : « Nous prouvons que nous sommes tout aussi capables »

Ce vendredi 27 décembre, la JL Bourg reçoit le Saint-Quentin Basketball. Cette rencontre promet un beau duel tactique entre le nouveau sélectionneur de l’équipe de France masculine, Frédéric Fauthoux (52 ans), et un autre technicien français de renom, Julien Mahé (41 ans). Ces deux coaches incarnent la nouvelle vague des entraîneurs français. Autrefois décrédibilisés par le jeu dénigré à l’étranger, ils sont loin d’être pour rien dans la montée en puissance du basketball français.

Interrogé par L’Aisne Nouvelle avant la rencontre, Frédéric Fauthoux s’en est félicité :

« Nous avons tous à peu près le même âge, que ce soit Julien Mahé, Laurent Vila (Strasbourg), Guillaume Vizade (Le Mans) ou moi-même. C’est vraiment positif de voir cette émulation au sein du basket français, portée par des entraîneurs nationaux. Nous essayons tous de hisser nos équipes le plus haut possible, et je pense que nous réalisons une bonne saison, puisque nous sommes tous dans le top 8. C’est encourageant pour le basket français, surtout quand on se souvient qu’il y avait autrefois une forte concurrence avec des entraîneurs étrangers. Aujourd’hui, nous prouvons que nous sommes tout aussi capables, avec des styles de jeu différents, de bien faire jouer nos équipes et d’obtenir des résultats. Quand on parle du basket français, on parle beaucoup des joueurs et c’est normal car ils sont beaucoup exposés mais c’est avant tout grâce au très bon travail de tous ces techniciens. »