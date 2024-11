Le Portel devra attendre, mais s’est placé en position de force pour la qualification au second tour de la FIBA Europe Cup

La dernière soirée européenne du Portel dans son Chaudron avait été un fiasco absolu : -23 face à Tallinn, un niveau de jeu abyssal, Éric Girard qui s’embrouille avec le technicien adverse… Alors, après avoir redressé le tir en Hongrie la semaine dernière, l’ESSM devait une revanche à son public. Cela a été fait, avec une victoire 74-60 face aux Bulgares du Rilski Sportist, qui maximise les chances du club stelliste en vue de la qualification pour le second tour de la FIBA Europe Cup.

Pourtant, les coéquipiers de Kristers Zoriks (20 points à 5/12) devront patienter une journée avant de savoir s’ils continuent l’aventure européenne. Certaine d’être deuxième de sa poule avec 4 victoires et 2 défaites, l’ESSM espère faire partie des six meilleurs deuxièmes parmi les dix groupes… Et ses chances sont assez élevées puisque Le Portel a soigné le panier-average : +63 au final. Parmi les seconds actuels à 3 victoires et 2 défaites, seulement une équipe peut passer devant Le Portel sans un gros carton ce mercredi : Fribourg, qui est à +57, avant de recevoir Anvers. Trois équipes affichent également un bilan de 4v-1d, mais cela laisse tout de même une petite marge de sécurité pour faire partie des six finaux…