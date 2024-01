Le Real Madrid, diminué, perd à Murcie son premier match à l’extérieur

Le Real Madrid a perdu pour la première fois à l’extérieur en Liga Endesa cette saison, ce dimanche 14 janvier à Murcie. Après huit victoires hors de ses bases dans le championnat espagnol, l’équipe de Chus Mateo commence à montrer quelques signes de fatigue.

Vincent Poirier et trois Madrilènes à l’infirmerie

Privés de ses deux pivots Walter Tavares (touché à la cheville droite) et Vincent Poirier (mollet), mais aussi de Sergio Llull (blessé à la voûte plantaire du pied droit) et Dzanan Musa (épaule), les champions d’Europe en titre n’ont pas retrouvé la fluidité offensive qui leur permet de dominer toutes les compétitions cette saison. Ainsi, chez l’une des belles surprises de Liga Endesa (4e avec 11 victoires en 18 matches), ils ont perdu 20 ballons pour 14 passes décisives avec de surcroit un criant manque d’adresse (11/26 à 2-points, 8/31 à 3-points).

Revenus à 46 partout sur un 3-points de Fabien Causeur (14 points à 5/11 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives en 25 minutes) lors du troisième quart-temps (16-25), ils ont ensuite été débordés par la ferveur portant l’UCAM. Les Madrilènes version small-ball – avec Guerschon Yabusele (14 points à 6/11 et 8 rebonds en 32 minutes) en pivot – ont lâché prise lors du dernier quart-temps (21-10). En face, les anciens joueurs du championnat de France Dylan Ennis (18 points à 7/18, 3 rebonds et 4 passes décisives), Dustin Sleva (14 points à 6/11 et 3 rebonds en 27 minutes) et Rodion Kurucs (7 points à 3/4, 4 rebonds et 2 passes décisives pour 10 d’évaluation en 27 minutes) ont été essentiels dans le succès murcien.

Et de 14 pour Malaga, Jabari Parker clutch

Au classement de la saison régulière, le Real Madrid (16 victoires et 2 défaites) n’a plus qu’une victoire d’avance sur le deuxième du championnat, Malaga, qui reste sur 14 victoires de suite (dont une contre le Real Madrid). Les Andalous ont eu chaud face à Gran Canaria (80-77) ce samedi 13 janvier. Pierre Pelos a marqué 4 points en 11 minutes alors qu’Andrew Albicy a cumulé 7 points et 7 passes décisives en 31 minutes chez les visiteurs.

La troisième place est occupée par le FC Barcelone (12 victoires et 6 défaites) qui a fini par battre se défaire de l’autre équipe des Canaries, Tenerife (80-83), sur un 3-points de l’ancien joueur NBA Jabari Parker.