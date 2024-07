Le sniper Jonathan Boucaud vient renforcer Saint-Vallier

Alors que son petit frère Lucas Boucaud s’est établi à Saint-Quentin et monte en responsabilités année par année, Jonathan Boucaud (1,86 m, 29 ans) continue à faire le tour de la NM1. Il va connaître lors de la saison 2024/25 son septième club dans la troisième division française. Après Aubenas, Avignon-Le-Pontet, La Rochelle, Pont-de-Cheruy, Besançon et enfin Tarbes-Lourdes, l’extérieur français a signé à Saint-Vallier, finaliste en titre. Le club a annoncé son arrivée ce samedi 27 juillet sur ses réseaux sociaux, parlant d’un joueur « capable d’évoluer sur les trois postes extérieurs », et qui apportera « toutes ses qualités défensives et d’adresse. » Il est surtout connu pour ses qualités au tir à trois points, sur un très gros volume.

Boucaud rejoint ses bourreaux en playoffs

Boucaud est en effet un joueur renommé en Nationale Masculine 1 (NM1). La saison dernière avec Tarbes-Lourdes, il compilait 11,6 points à 38,2% de réussite aux tirs (dont 37% à 3-points), 2,1 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,3 interception en 26 minutes de moyenne. Mais c’est surtout en playoffs qu’il a explosé. Avec quasiment 15 points de moyenne (14,6), il a terminé dans les 15 meilleurs marqueurs des phases finales. De belles performances individuelles qui ont mené à un succès collectif puisque l’Union TLPB est allée jusqu’en demi-finales, où elle a justement perdu contre… Saint-Vallier.

Boucaud est donc la deuxième recrue estivale du club drômois, après l’arrière Jordan Degre en provenance de Fos-sur-Mer. Les finalistes en titre remplacent ainsi sur les postes extérieurs le capitaine historique Vincent Ateba ainsi que Hugo Dumortier. Ils ont en revanche pu compter sur les prolongations de Jérôme Cazenobe, Deng Geu et Jazzmarr Ferguson.