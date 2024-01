« Le Sommet All Star Mind » spécial basketball, par Nicolas Raimbault

Ancien joueur de basket,entraîneur, conseiller technique régional, et directeur technique national adjoint, le conférencier (mais pas que) Nicolas Raimbault organise son premier « Sommet All Star Mind » réunissant de nombreuses personnalités du basketball en ligne. Un sommet qu’il vous présente ci-dessous :

« Le Basket-Ball…

Comment s’engager pleinement à haute intensité et dans le même temps se maîtriser tel que James Naismith l’a souhaité via entre autres choses les règles initiales du non-contact, du marché, de la main levée pour reconnaître la faute, de la cible petite, élevée & horizontale ?

Comment interagir au milieu d’acteurs à l’identité nécessairement différente et aux objectifs momentanément parfois divergents (joueurs/joueuses, agents, arbitres, entraîneurs, dirigeants etc.) tout en préservant sa charge cognitive et en optimisant sa mission ?

Comment se découvrir et apprendre à se connaître viscéralement quand toute la semaine d’entraînement vous vous opposez aux membres de votre équipe en réelle concurrence en vue de maximiser le sacro-saint temps de jeu du match à venir, match qui nécessite que vous soyez à l’unisson et en totale coopération et soutien avec ces mêmes coéquipiers !

Comment permettre à des joueuses, des joueurs, de construire de plus en plus leur autonomie, de contribuer au projet global, tout en prenant de facto leur part de responsabilité ?

Comment, bien au-delà de la simple « préparation mentale », un accompagnement humain, pragmatique, concret, authentique constitue un réel et nouveau levier de performance dans les dimensions, psychologiques, émotionnelles, cognitives, à l’appui des neurosciences entre autres ?

Tant de questions (et bien d’autres) que nous soulèverons avec mes invités à l’occasion de ce sommet en ligne unique sur un format interviews/discussions informelles…

A qui s’adresse ce sommet ?

1. A la communauté basket avant tout (entraîneurs, cadres techniques, joueuses, joueurs, dirigeants, agents, arbitres, parents…)

2. ET finalement aux mêmes acteurs des familles des sports collectifs…

3. ET puis… à toute personne qui considère que l’environnement du sport de haut-niveau, du basket-ball en particulier constitue un modèle riche pour sa propre pratique de management et leadership notamment… »