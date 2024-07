Le Stade Rochelais officialise l’arrivée de Jakub Niziol

Alors que nous vous faisions état des discussions avancées entre La Rochelle et Jakub Niziol (2,01 m, 28 ans), l’affaire est désormais officielle : l’international polonais rejoint la Rochelle pour la saison prochaine.

☞ 𝗟𝗢𝗖𝗞𝗘𝗗 𝗜𝗡. 🇵🇱 Le Club a le plaisir de vous annoncer la seconde recrue de l'intersaison, 𝗝𝗮𝗸𝘂𝗯 𝗡𝗶𝘇𝗶𝗼𝗹, pour la saison prochaine ! 🆕 ▫️ Poste 3

▫️ 2,01m & 28 ans

▫️ Shooteur#WelcomeJakub | #FievreSR — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) July 2, 2024

Ancien de la NCAA, passé par Cal Poly Mustangs, puis revenu chez lui en Pologne au Legia Varsovie, Bydgoszcz puis Wroclaw, Jakub Niziol se lance un nouveau défi dans sa carrière, la France. Il a démontré ses progrès cette saison en EuroCup, en passant de 8,5 à 12,6 points de moyenne avec le Slask Wroclaw, compilant notamment 13 points, 3 rebonds et 3 passes décisives lors de la première journée de la compétition à Bourg-en-Bresse. C’est cette évolution que met en avant Julien Cortey, son nouvel entraîneur au Stade Rochelais.

« Jakub est un joueur international polonais qui progresse d’année en année. Pour continuer son évolution, il fait le choix de nous rejoindre et on est très contents. Il a fait sa formation aux États-Unis, donc il va nous apporter cette double culture. Sur le parquet, il va apporter ses qualités athlétiques, c’est un joueur qui relance très vite. En plus, il a une grosse qualité de tir, donc c’est un danger qui va étirer les défenses. C’est aussi un très bon joueur sans ballon, capable de prendre les intervalles. Jakub a aussi un gros QI Basket, c’est un gros compétiteur qui sait faire les efforts pour l’équipe. Donc ça colle à ce qu’on souhaite au Stade Rochelais. Je suis ravi qu’il ait décidé de nous rejoindre. »