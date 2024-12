Le Stade Rochelais privé de Sessoms et Niziol face au Mans

Mauvaise nouvelle pour le Stade Rochelais Basket, déjà en difficulté cette saison : deux de ses cadres, Sam Sessoms et Jakub Niziol, sont forfaits pour le match contre Le Mans, comme l’a rapporté Sud-Ouest.

☞ 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗗𝗔𝗬𝗬𝗬 ! 🚍 De retour sur la route, les Maritimes affronteront 𝗟𝗲 𝗠𝗮𝗻𝘀 ce soir pour le dernier match de l'année 2024 ! ✊#BetclicELITE | #FievreSR — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) December 21, 2024

Sessoms rechute, Niziol rejoint l’infirmerie

Sam Sessoms (1,82 m, 24 ans), le combo guard américain, souffre d’une blessure au pied qui continue de le gêner. Après une première alerte fin novembre, qui l’avait contraint à manquer la rencontre face à Limoges, Sessoms a rechuté et ne sera pas en mesure de participer à la prochaine confrontation.

De son côté, Jakub Niziol (2,01 m, 28 ans), l’ailier international polonais, s’est blessé à la cuisse lors du match contre Strasbourg. Les examens ont révélé une déchirure en haut de la cuisse, nécessitant un repos d’au moins 10 jours avant une reprise progressive de l’entraînement.

Une équipe déjà fragilisée

Ces absences tombent mal pour La Rochelle, actuellement en difficulté dans le championnat de Betclic ÉLITE. Les Rochelais, qui n’ont gagné qu’une fois après 12 journées, perdent deux joueurs clés de leur rotation extérieure. Sam Sessoms, connu pour sa capacité à scorer et créer du jeu, et Jakub Niziol, précieux pour son impact défensif et ses tirs à longue distance, seront des pertes importantes dans une rencontre où chaque détail compte.

Face au Mans, une équipe solide et ambitieuse, La Rochelle devra trouver des solutions pour compenser ces absences. Une opportunité pour d’autres joueurs de l’effectif de se montrer, mais une tâche qui s’annonce ardue pour l’équipe rochelaise.