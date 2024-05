Le Zenith de Heurtel et le CSKA de M’Baye et Jean-Charles dos à dos en playoffs

Le Zenith Saint-Pétersbourg et le CSKA Moscou se défient en demi-finale des playoffs de VTB League. Avant de disputer les deux prochains matchs à Moscou, les deux formations sont à égalité (1-1).

Les Français au coeur de ce choc de VTB League

Dimanche 5 mai, lors du match 1, c’est le CSKA Moscou, porté par Livio Jean-Charles et Amath M’Baye, qui a pris le meilleur sur le Zenith (67-82). L’ancien poste 4 de l’ASVEL a terminé la rencontre avec la meilleur évaluation (23), en marquant 18 points à 9/10 aux tirs en 22 minutes de jeu. Dans cette entreprise, Livio Jean-Charles a été aidé par l’ancien joueur de l’Anadolu Efes, Amath M’Baye, auteur également de 18 points à 7/13 aux tirs.

Lors de la 2e manche, mardi 7 mai, c’est l’équipe du MVP du mois d’avril en VTB League, Thomas Heurtel, qui a pris le dessus sur le CSKA (93-81). Presque en double-double (14 points et 9 passes décisives) après ses 10 points du match 1, l’ancien meneur du FC Barcelone ou de l’ASVEL a été un élément clé de ce premier succès dans la série du Zenith. En face, Amath M’Baye et Livio Jean-Charles ont terminé respectivement avec 13 et 8 points.

La série entre le Zenith Saint-Pétersbourg et le CSKA Moscou va donc se poursuivre dans la capitale russe (vendredi 10 et dimanche 12 mai). Pour rappel, les séries de playoffs de VTB League se joue au meilleur des 5 matchs.