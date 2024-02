Le programme des demi-finales de la Leaders Cup 2024 : 

La Leaders Cup 2024 a débuté ce vendredi 16 février avec les quarts de finale. Les quatre équipes vainqueurs et donc qualifiées pour les demi-finales sont la JL Bourg, Nanterre, Monaco et Paris.

Nanterre est l’équipe qui a réalisé la plus grande surprise en éliminant le tenant du titre, l’ASVEL (82-78). Autrement, les autres favoris ont tenu leur rang. En effet, Bourg-en-Bresse et la Roca Team ont facilement disposé de Nancy et du Mans. Dans le dernier match de la soirée, le Paris Basketball a eu beaucoup de difficultés face à Saint-Quentin, mais l’a emporté une 3e fois cette saison face au promu.