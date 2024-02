LeBron James toujours aussi motivé pour disputer les JO de Paris

LeBron James compte toujours participer aux Jeux olympiques de Paris. Champion olympique en 2008 et 2012, la star des Los Angeles Lakers (NBA) souhaite prendre part à sa quatrième olympiade, et sa troisième en Europe après Athènes (2004) et Londres (2012).

Avant le match du All-Star Game NBA ce dimanche 18 février, le joueur de 39 ans a tenu une conférence de presse* devant les médias. Lors de celle-ci, le quadruple champion NBA a confirmé qu’il prévoyait d’être de la partie cet été.

« Lorsque j’ai décidé de faire partie de l’équipe olympique, je me suis juré de faire passer ma santé d’abord. Actuellement je suis assez en forme pour faire partie de l’équipe et jouer à un niveau suffisant. Les Jeux olympiques, ce sont onze matches supplémentaires mais surtout cinq semaines et demie et des kilomètres de voyage en plus sur mes pneus déjà fatigués. Je compte dédier mon corps, mon esprit et mon âme à Team USA, pour représenter et jouer pour notre pays avec le plus grand respect. Je suis certain que je n’aurais pas à porter l’équipe sur mes épaules. Ça n’a jamais été le cas lors de mes trois précédentes expériences […] Je ne sais pas encore à quoi la sélection complète va ressembler, mais vu certains noms, je sais que je n’aurais aucune pression à ce niveau là. Ce sera une équipe de douze joueurs tous capables d’être performants en attaque et en défense chaque soir contre n’importe quelle équipe de la planète. »